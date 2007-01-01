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          Стулья для парикмахера в Дубне оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Дубне и Московской области

          Настоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Либерти черный
          Настоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Либерти бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный Хамер белый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          5 290 ₽5 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Хамер белый
          Настоящее фото товара Стул барный Хамер черный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          5 290 ₽5 999 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Хамер черный
          Настоящее фото товара Стул барный Хамер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          5 290 ₽6 299 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Хамер коричневый
          Настоящее фото товара Стул барный Купер белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Купер белый
          Настоящее фото товара Стул барный Купер черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Купер черный
          Настоящее фото товара Стул барный Купер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Купер бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный Купер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Купер фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул барный Купер красный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Купер красный
          Настоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Купер коричневый
          Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло КС-2
          Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло КС-6
          Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Хокер
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          Стулья для парикмахера в Дубне и Московской области

          Интерьер парикмахерских играет свою важную роль. Дизайнеры знают, что в салоны красоты приходят обновить стрижку или прическу для создания нового образа, а это значит, что душа требует перемен! Поэтому очень важно создать приятную располагающую атмосферу для обновления.

          Стулья для салона красоты

          Немаловажное значение придают парикмахерским мебель. Стулья для посетителей должны быть стильными, комфортными и подчеркивающими статус заведения.Презентабельный внешний вид стульев может многое сказать о профессиональном подходе к каждому клиенту. Ведь мебель – это первое на что обращает внимание, приходя в зал, клиент.

          Стулья для парикмахерских и салонов красоты различают по некоторым категориям.

          Стиль

          Интерьер может быть выполнен в классическом или современном стиле. Стулья и кресла способны не только создать комфорт, но и подчеркнуть дизайн интерьера, в котором выполнен зал. Кресла Бентли или Честермэн будут гармонично смотреться в классическом стиле, а модели Ева или Коко в современные интерьеры.

          Также они способны стать ярким акцентом. Например, красные стулья модели Квета прекрасно впишутся в интерьер, характеризующийся эпатажным андеграундом.

          Тип

          По типу стулья различают:

          • для зала ожидания,
          • для зала ресепшна,
          • парикмахерское кресло.

          Стулья для зала ожидания должны быть максимально комфортными, чтобы создать атмосферу уюта для посетителей. Ведь кто станет ждать свою очередь, если первое впечатление будет испорчено старыми неудобными стульями?

          Кресла для парикмахерских обладают одной важной отличительной особенностью – регулировкой высоты и поворотным механизмом. Каждый обладает индивидуальным показателем роста, поэтому такое кресло должно подстраиваться под любые параметры, чтобы парикмахеру было удобно обслуживать клиента.

          Материалы

          Мебель для парикмахерских должна регулярно обрабатываться специальными средствами. Такие нагрузки способна выдержать только качественная экокожа. Поэтому при выборе обивки стоит рассматривать варианты кожзаменителя. Каркас как правило состоит из хромированного металла – материал не подвергается эффекту коррозии и надолго сохраняет свой блеск.

          Где купить стулья для парикмахерской оптом в Дубне?

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает оптовые поставки по городу Дубна, а также по Московской области. В каталоге представлен большой выбор мебели и аксессуаров, где вы найдете подходящее решение в любой салон Дубны!

          Почему стулья для парикмахера покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Дубну и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Дубне ?

            Доставка товара по Дубне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Дубне ?

            Стоимость доставки по Дубне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Дубне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Дубне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Дубне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Дубне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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