Интерьер парикмахерских играет свою важную роль. Дизайнеры знают, что в салоны красоты приходят обновить стрижку или прическу для создания нового образа, а это значит, что душа требует перемен! Поэтому очень важно создать приятную располагающую атмосферу для обновления.
Стулья для салона красоты
Немаловажное значение придают парикмахерским мебель. Стулья для посетителей должны быть стильными, комфортными и подчеркивающими статус заведения.Презентабельный внешний вид стульев может многое сказать о профессиональном подходе к каждому клиенту. Ведь мебель – это первое на что обращает внимание, приходя в зал, клиент.
Стулья для парикмахерских и салонов красоты различают по некоторым категориям.
Стиль
Интерьер может быть выполнен в классическом или современном стиле. Стулья и кресла способны не только создать комфорт, но и подчеркнуть дизайн интерьера, в котором выполнен зал. Кресла Бентли или Честермэн будут гармонично смотреться в классическом стиле, а модели Ева или Коко в современные интерьеры.
Также они способны стать ярким акцентом. Например, красные стулья модели Квета прекрасно впишутся в интерьер, характеризующийся эпатажным андеграундом.
Тип
По типу стулья различают:
Стулья для зала ожидания должны быть максимально комфортными, чтобы создать атмосферу уюта для посетителей. Ведь кто станет ждать свою очередь, если первое впечатление будет испорчено старыми неудобными стульями?
Кресла для парикмахерских обладают одной важной отличительной особенностью – регулировкой высоты и поворотным механизмом. Каждый обладает индивидуальным показателем роста, поэтому такое кресло должно подстраиваться под любые параметры, чтобы парикмахеру было удобно обслуживать клиента.
Материалы
Мебель для парикмахерских должна регулярно обрабатываться специальными средствами. Такие нагрузки способна выдержать только качественная экокожа. Поэтому при выборе обивки стоит рассматривать варианты кожзаменителя. Каркас как правило состоит из хромированного металла – материал не подвергается эффекту коррозии и надолго сохраняет свой блеск.
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