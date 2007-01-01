Комфортная и удобная мебель — важная составляющая для работы любого сотрудника офиса. Статичность и сидячее положение на протяжении всего дня может вызвать утомляемость и усталость, это в свою очередь снижает эффективность и продуктивность работников офиса. Для того, чтобы решить эту проблему необходимо выбрать качественные и удобные стулья для персонала. Сегодня рассмотрим данные изделия, постараемся определить наиболее подходящий вариант, с учетом идеального соотношения цены и качества. Итак, стулья для персонала.
В настоящее время широкое распространение получили офисные стулья для персонала. Они имеют ряд отличительных особенностей. Стильный и европейский внешний вид роскошно подчеркнет современный образ молодой и развивающейся компании. Общее впечатление о любой компании складывается из мелочей. Данные изделия являются отличным инструментом в создании правильного образа. Ваши потенциальные бизнес-партнеры могут обратить внимание на детали, современные офисные стулья для персонала располагают к приятной атмосфере, которая будут создана посредством этих моделей. Приведем несколько технических характеристик: стальной корпус — это универсальный вариант. Главным отличием таких моделей является специально спроектированное сиденье и спинка. Это решает проблему быстрой утомляемости и дискомфорта в спине. При длительном сидении Ваши сотрудники не почувствуют не удобств, тем самым обеспечивается большая продуктивность и результативность.
В тоже время, еще одним вариантом могут стать стулья для персонала ИЗО. Это максимально доступные и бюджетные модели, которые станут удачной меблировки Вашего офиса. Мягкая обивка сиденья, современный дизайн — одни из достоинств. Это сверх практичные изделия, которые не требуют особого ухода.
Отметим, что стулья для персонала и посетителей выбирают, как правило, черного или белого цвета. Это один из самых распространенных вариантов мебельного оснащения офисов. Такие модели прекрасно смотрятся как в классическом и традиционном стиле отделки, так и в поп-арте, а также других модных и современных стилистических направлениях. Выбирая качественные, комфортные и удобные изделия, Вы сделаете настоящий подарок своим сотрудникам. Таким образом, работников ничего не будет отвлекать от непосредственных обязанностей.
Наша компания зарекомендовала себя как одна из самых молодых и современно-развивающихся, мы всегда достигаем поставленных целей. Нашими клиентами становятся крупные, успешные российские предприятия и госкорпорации. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. Отдельно хотелось бы отметить наше производство. ChiedoCover сегодня — это не только столы и стулья. Мы открыли собственную линейку производства по изготовлению мягких стульев и мебели. Наш элитный текстиль пользуется особой популярностью.
Купить стулья для персонала в Азове можно на нашем официальном сайте. Широкий ассортимент нашей продукции — это одно из преимуществ. В одном месте мы собрали все самые известные, востребованные и популярные модели. Если Вы определились с выбором, то сделайте заказ на нашем сайте и в короткие сроки с Вами обязательно свяжутся наши менеджеры из отдела продаж. Им Вы можете задать все интересующие Вас вопросы относительно технических характеристик мебели, сроках поставки и сферы использования.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Азову осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Азову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Азову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Азову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня