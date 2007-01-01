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          Товары по акции

          Стулья для персонала в Ельце оптом

          от 710 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ельцу и Липецкой области

          Настоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Альфа
          Настоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Комфорт
          Настоящее фото товара Кресло Томас, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Томас
          Настоящее фото товара Кресло Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Чарли
          Настоящее фото товара Кресло Биг, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Биг
          Настоящее фото товара Кресло Биг+, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Биг+
          Настоящее фото товара Кресло Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Бюджет
          Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо СТ
          Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Т плюс
          Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Т плюс, красный
          Настоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Изо Т
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул-кресло Самба, черный
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул-кресло Самба, белый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Самба, зеленый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул-кресло Самба, синий
          Настоящее фото товара Стул персонала Luga, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул персонала Luga
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          Обзор стульев для персонала

          Комфортная и удобная мебель — важная составляющая для работы любого сотрудника офиса. Статичность и сидячее положение на протяжении всего дня может вызвать утомляемость и усталость, это в свою очередь снижает эффективность и продуктивность работников офиса. Для того, чтобы решить эту проблему необходимо выбрать качественные и удобные стулья для персонала. Сегодня рассмотрим данные изделия, постараемся определить наиболее подходящий вариант, с учетом идеального соотношения цены и качества. Итак, стулья для персонала.

          Офисные стулья для персонала

          В настоящее время широкое распространение получили офисные стулья для персонала. Они имеют ряд отличительных особенностей. Стильный и европейский внешний вид роскошно подчеркнет современный образ молодой и развивающейся компании. Общее впечатление о любой компании складывается из мелочей. Данные изделия являются отличным инструментом в создании правильного образа. Ваши потенциальные бизнес-партнеры могут обратить внимание на детали, современные офисные стулья для персонала располагают к приятной атмосфере, которая будут создана посредством этих моделей. Приведем несколько технических характеристик: стальной корпус — это универсальный вариант. Главным отличием таких моделей является специально спроектированное сиденье и спинка. Это решает проблему быстрой утомляемости и дискомфорта в спине. При длительном сидении Ваши сотрудники не почувствуют не удобств, тем самым обеспечивается большая продуктивность и результативность.

          Стулья для персонала изо

          В тоже время, еще одним вариантом могут стать стулья для персонала ИЗО. Это максимально доступные и бюджетные модели, которые станут удачной меблировки Вашего офиса. Мягкая обивка сиденья, современный дизайн — одни из достоинств. Это сверх практичные изделия, которые не требуют особого ухода.

          Отметим, что стулья для персонала и посетителей выбирают, как правило, черного или белого цвета. Это один из самых распространенных вариантов мебельного оснащения офисов. Такие модели прекрасно смотрятся как в классическом и традиционном стиле отделки, так и в поп-арте, а также других модных и современных стилистических направлениях. Выбирая качественные, комфортные и удобные изделия, Вы сделаете настоящий подарок своим сотрудникам. Таким образом, работников ничего не будет отвлекать от непосредственных обязанностей.

          Где купить стулья для персонала в Ельце?

          Наша компания зарекомендовала себя как одна из самых молодых и современно-развивающихся, мы всегда достигаем поставленных целей. Нашими клиентами становятся крупные, успешные российские предприятия и госкорпорации. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. Отдельно хотелось бы отметить наше производство. ChiedoCover сегодня — это не только столы и стулья. Мы открыли собственную линейку производства по изготовлению мягких стульев и мебели. Наш элитный текстиль пользуется особой популярностью.

          Купить стулья для персонала в Ельце можно на нашем официальном сайте. Широкий ассортимент нашей продукции — это одно из преимуществ. В одном месте мы собрали все самые известные, востребованные и популярные модели. Если Вы определились с выбором, то сделайте заказ на нашем сайте и в короткие сроки с Вами обязательно свяжутся наши менеджеры из отдела продаж. Им Вы можете задать все интересующие Вас вопросы относительно технических характеристик мебели, сроках поставки и сферы использования.

          Почему стулья для персонала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ельца и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ельцу ?

            Доставка товара по Ельцу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ельцу ?

            Стоимость доставки по Ельцу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ельцу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ельцу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ельце при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ельцу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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