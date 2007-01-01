В Хабаровске, в летнее время года одним из основных досугов является отдых на природе, здесь можно провести время с друзьями, отметить день рождение или просто насладиться выходными. Для того, чтобы пикник прошел успешно необходимо хорошо подготовиться к подобным мероприятиям. В данном материале рассмотрим хорошие и качественные стулья для пикника, а также выделим основные особенности и характеристики различных материалов производства, таким образом, определим оптимальный вариант по соотношению цены и качества.
Любой пикник сопровождается подготовкой, складные стулья для пикника очень мобильны и компактны. Они не займут много места в Вашей машине, даже легко поместятся в автобусе. Рассмотрим более подробно технические характеристики этих моделей: металлический каркас обеспечивает долговечность и прочность изделий. В нашем каталоге продукции представлены модели различных форм и видов. Одним из главных их преимуществ является легкий вес и практичность. Как правило, на природе, например, в лесу бывает дефицит воды, поэтому рекомендуется брать с собой очень неприхотливую в уходе мебель. Складные стулья для пикника как раз то, что нужно. Для приведения их в порядок достаточно иметь при себе обычную влажную салфетку. Буквально за несколько минут они станут как новые.
Помимо того, приятным сюрпризом для покупателей станет низкая цена данных изделий, такие модели может позволить себе абсолютно любой человек.
Удачным вариантом для подобных мероприятий также станут металлические стулья для пикника. Это идеальное решение для отдыха на природе или корпоративного выезда с компанией. Купив данные изделия, Вы станите счастливым обладателем долговечной и высококачественной мебели. Надежное основание, а также мягкое и комфортное сиденье обеспечит отличное времяпрепровождение, небольшие габариты позволяют удачно и компактно вписываться практически в любой багажник легкового автомобиля.
Итак, при подготовке к выездам на природу, встречи с друзьями или отдыху, важнейшим атрибутом мебели станут качественные стулья для пикника. Обращайте внимание на простой механизм, комфортабельность, а также удобство и приемлемую цену. Если Вы будете следовать рекомендациям, которые были описаны выше, то точно не пожалеете о своей новой покупке.
Компания ChiedoCover — команда профессионалов своего дела, мы изготавливаем мебель только из проверенных и качественных материалов. Это гарантирует большой спрос, долговечность и безопасность нашей продукции. У нас Вы найдете модели для дома или дачи. Мы проведем полный комплекс услуг по мебельному оснащению любого помещения «под ключ». Хороший сервис, широкий ассортимент — у нас Вы найдете все необходимое для превосходной меблировки интерьера Вашего дома.
Купить стулья для пикника в Хабаровске можно на нашем официальном сайте. Простой и легкий интерфейс позволит сэкономить Ваше время. Закажите функцию обратный звонок и в самые короткие сроки с Вами свяжутся наши компетентные менеджеры. Они предоставят всю необходимую информацию относительно любого нашего товара.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Хабаровску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Хабаровску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Хабаровску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Хабаровску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня