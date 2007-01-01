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          Товары по акции

          Стулья для пикника в Кисловодске оптом

          от 1 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кисловодску и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Совер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Совер
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул складной Торни, без покраски
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул складной Торни, красный
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул складной Торни, синий
          Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно черный
          Настоящее фото товара Складной стул Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Складной стул Алекс
          Настоящее фото товара Стул складной Саба, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул складной Саба
          Настоящее фото товара Стол складной Flakaberg, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Flakaberg
          Настоящее фото товара Стул складной Flakaberg, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул складной Flakaberg
          Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул складной Мармарис, оранжевый
          Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 800 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул складной Мармарис, белый
          Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 800 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул складной Мармарис, черный
          Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 800 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул складной Мармарис, фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул складной Мармарис, желтый
          Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул складной Мармарис, бирюзовый
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          Стулья для пикника: практичность и мобильность

          В Кисловодске, в летнее время года одним из основных досугов является отдых на природе, здесь можно провести время с друзьями, отметить день рождение или просто насладиться выходными. Для того, чтобы пикник прошел успешно необходимо хорошо подготовиться к подобным мероприятиям. В данном материале рассмотрим хорошие и качественные стулья для пикника, а также выделим основные особенности и характеристики различных материалов производства, таким образом, определим оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

          Складные стулья для пикника

          Любой пикник сопровождается подготовкой, складные стулья для пикника очень мобильны и компактны. Они не займут много места в Вашей машине, даже легко поместятся в автобусе. Рассмотрим более подробно технические характеристики этих моделей: металлический каркас обеспечивает долговечность и прочность изделий. В нашем каталоге продукции представлены модели различных форм и видов. Одним из главных их преимуществ является легкий вес и практичность. Как правило, на природе, например, в лесу бывает дефицит воды, поэтому рекомендуется брать с собой очень неприхотливую в уходе мебель. Складные стулья для пикника как раз то, что нужно. Для приведения их в порядок достаточно иметь при себе обычную влажную салфетку. Буквально за несколько минут они станут как новые.

          Помимо того, приятным сюрпризом для покупателей станет низкая цена данных изделий, такие модели может позволить себе абсолютно любой человек.

          Металлические стулья для пикника

          Удачным вариантом для подобных мероприятий также станут металлические стулья для пикника. Это идеальное решение для отдыха на природе или корпоративного выезда с компанией. Купив данные изделия, Вы станите счастливым обладателем долговечной и высококачественной мебели. Надежное основание, а также мягкое и комфортное сиденье обеспечит отличное времяпрепровождение, небольшие габариты позволяют удачно и компактно вписываться практически в любой багажник легкового автомобиля.

          Итак, при подготовке к выездам на природу, встречи с друзьями или отдыху, важнейшим атрибутом мебели станут качественные стулья для пикника. Обращайте внимание на простой механизм, комфортабельность, а также удобство и приемлемую цену. Если Вы будете следовать рекомендациям, которые были описаны выше, то точно не пожалеете о своей новой покупке.

          Где купить стулья для пикника в Кисловодске?

          Компания ChiedoCover — команда профессионалов своего дела, мы изготавливаем мебель только из проверенных и качественных материалов. Это гарантирует большой спрос, долговечность и безопасность нашей продукции. У нас Вы найдете модели для дома или дачи. Мы проведем полный комплекс услуг по мебельному оснащению любого помещения «под ключ». Хороший сервис, широкий ассортимент — у нас Вы найдете все необходимое для превосходной меблировки интерьера Вашего дома.

          Купить стулья для пикника в Кисловодске можно на нашем официальном сайте. Простой и легкий интерфейс позволит сэкономить Ваше время. Закажите функцию обратный звонок и в самые короткие сроки с Вами свяжутся наши компетентные менеджеры. Они предоставят всю необходимую информацию относительно любого нашего товара.

          Почему стулья для пикника покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кисловодск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кисловодску ?

            Доставка товара по Кисловодску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кисловодску ?

            Стоимость доставки по Кисловодску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кисловодску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кисловодску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кисловодске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кисловодску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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