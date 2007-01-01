Стулья для пикника в Шахтёрске оптом

от 4 490 ₽

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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Costa, кофе
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Costa, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Costa, тортора
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, агава, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Costa, агава
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Costa Bistrot, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Costa Bistrot, кофе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Настоящее фото товара Складной стул Трансформер синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Складной стул Трансформер синий
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Dama, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло пластиковое Dama, тортора
Настоящее фото товара Стул Уни, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Уни
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Стулья для пикника: практичность и мобильность

В Шахтёрске, в летнее время года одним из основных досугов является отдых на природе, здесь можно провести время с друзьями, отметить день рождение или просто насладиться выходными. Для того, чтобы пикник прошел успешно необходимо хорошо подготовиться к подобным мероприятиям. В данном материале рассмотрим хорошие и качественные стулья для пикника, а также выделим основные особенности и характеристики различных материалов производства, таким образом, определим оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Складные стулья для пикника

Любой пикник сопровождается подготовкой, складные стулья для пикника очень мобильны и компактны. Они не займут много места в Вашей машине, даже легко поместятся в автобусе. Рассмотрим более подробно технические характеристики этих моделей: металлический каркас обеспечивает долговечность и прочность изделий. В нашем каталоге продукции представлены модели различных форм и видов. Одним из главных их преимуществ является легкий вес и практичность. Как правило, на природе, например, в лесу бывает дефицит воды, поэтому рекомендуется брать с собой очень неприхотливую в уходе мебель. Складные стулья для пикника как раз то, что нужно. Для приведения их в порядок достаточно иметь при себе обычную влажную салфетку. Буквально за несколько минут они станут как новые.

Помимо того, приятным сюрпризом для покупателей станет низкая цена данных изделий, такие модели может позволить себе абсолютно любой человек.

Металлические стулья для пикника

Удачным вариантом для подобных мероприятий также станут металлические стулья для пикника. Это идеальное решение для отдыха на природе или корпоративного выезда с компанией. Купив данные изделия, Вы станите счастливым обладателем долговечной и высококачественной мебели. Надежное основание, а также мягкое и комфортное сиденье обеспечит отличное времяпрепровождение, небольшие габариты позволяют удачно и компактно вписываться практически в любой багажник легкового автомобиля.

Итак, при подготовке к выездам на природу, встречи с друзьями или отдыху, важнейшим атрибутом мебели станут качественные стулья для пикника. Обращайте внимание на простой механизм, комфортабельность, а также удобство и приемлемую цену. Если Вы будете следовать рекомендациям, которые были описаны выше, то точно не пожалеете о своей новой покупке.

Где купить стулья для пикника в Шахтёрске?

Компания ChiedoCover — команда профессионалов своего дела, мы изготавливаем мебель только из проверенных и качественных материалов. Это гарантирует большой спрос, долговечность и безопасность нашей продукции. У нас Вы найдете модели для дома или дачи. Мы проведем полный комплекс услуг по мебельному оснащению любого помещения «под ключ». Хороший сервис, широкий ассортимент — у нас Вы найдете все необходимое для превосходной меблировки интерьера Вашего дома.

Купить стулья для пикника в Шахтёрске можно на нашем официальном сайте. Простой и легкий интерфейс позволит сэкономить Ваше время. Закажите функцию обратный звонок и в самые короткие сроки с Вами свяжутся наши компетентные менеджеры. Они предоставят всю необходимую информацию относительно любого нашего товара.

Почему стулья для пикника покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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