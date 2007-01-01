Стулья для посетителей в Шахтёрске оптом

от 3 390 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
19 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Толо
Настоящее фото товара Стул Марино хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Марино хром
Настоящее фото товара Стул Марино Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Марино Люкс
Настоящее фото товара Стул Милан хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Милан хром
Настоящее фото товара Стул Марсель хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Марсель хром
Настоящее фото товара Стул Марсель эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Марсель эмаль
Настоящее фото товара Стул Рим со вставкой хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Рим со вставкой хром
Настоящее фото товара Мягкий стул Румба, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкий стул Румба
Настоящее фото товара Стул деревянный А-9607, произведённого компанией ChiedoCover
16 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул деревянный А-9607
Настоящее фото товара Стул Давенда прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Давенда прозрачный лак
Настоящее фото товара Стул Жан, произведённого компанией ChiedoCover
5 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Жан
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW SOFT рогожка темно-серый
Настоящее фото товара Стул STALK GREY, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул STALK GREY
Настоящее фото товара Стул ROCOCO голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул ROCOCO голубой
Настоящее фото товара Стул MELODY серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул MELODY серый
Настоящее фото товара Стул MALAWI GREY, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул MALAWI GREY
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Стулья для посетителей в Шахтёрске и Сахалинской области

Успех и имидж любой компании зависит от многих факторов, в том числе и от выбора мебели. От внешнего вида интерьера у гостя складывается первое впечатление о фирме, которое в свою очередь может повлиять на решение, касаемо этой фирмы. Стулья являются неотъемлемой частью оснащения офисов, медицинских учреждений, салонов и т.д., прием посетителей которых является частью работы.

Стулья для посетителей должны сочетать в себе практичность и эстетичный внешний вид, а также:

  • Соответствовать по стилю и пропорциям помещения.
  • Выгодно подчеркивать уровень заведения.
  • Дарить комфорт гостям.

Технические требования к стульям

Основание стула должно быть крепким и выдерживать большие нагрузки. Такие стулья отличаются от обычных офисных кресел. Так как они больше подвергаются нагрузками, модели на металлокаркасе считаются самым практичным вариантом. Кроме того, стулья на металлокаркасе вписываются в любые интерьеры современных офисов и выглядят достаточно стильно.

Обивка. Обивочными вариантами может служить ткань, экокожа, натуральная кожа. Первый вариант самый бюджетный, однако при повышенных нагрузках быстро истирается, без специальной пропитки быстро впитывает грязь. Экокожа –более практичный вариант за счет легкого ухода и прочности, а натуральная кожа – дорогостоящая обивка для офисов высокого класса.

Также популярностью пользуются пластмассовые сидения – они легки в обслуживании, многие модели созданы по мотивам известных дизайнеров, что говорит о презентабельности, креативности и вкусе владельца.

Стулья с перфорацией имеют место быть в больших залах ожидания. Главным преимуществом является антивандальные свойства металла.

Где купить стулья для посетителей в Шахтёрске оптом?

ChiedoCover предлагает большой выбор мебели для оснащения офисов, в том числе стулья для посетителей. Любой стул имеет в наличии несколько вариантов цветов каркаса, обивка может быть любой. Мы отвечаем за качество товаров и предоставляем гарантию на длительный срок.

В интернет-магазине вы можете сделать оптовый заказ и получить скидку до 20%. Рассчитать окончательную сумму заказа можно позвонив по телефону горячей линии или заказав обратный звонок.

Если у вас появились вопросы по товару, оставьте заявку на бесплатную консультацию менеджера.

Почему стулья для посетителей покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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