Стулья для посетителей в Тайшете оптом

от 4 750 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Стул STALK GREY, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул STALK GREY
Настоящее фото товара Стул MELODY серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 750 ₽
Оптовая цена
5
Стул MELODY серый
Настоящее фото товара Стул Бертран лиловый, каркас белая береза , произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Бертран лиловый, каркас белая береза
Настоящее фото товара Стул Бертран слоновая кость, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Бертран слоновая кость, каркас венге
Настоящее фото товара Стул Бертран какао, каркас шимо, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Бертран какао, каркас шимо
Настоящее фото товара Стул Бертран трянистый, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Бертран трянистый, каркас орех
Настоящее фото товара Стул Бертран миндаль, каркас вишня, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Бертран миндаль, каркас вишня
Настоящее фото товара Стул Бертран брауни, каркас вишня, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Бертран брауни, каркас вишня
Настоящее фото товара Стул Бертран шоколад экокожа, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул Бертран шоколад экокожа, каркас серый
Настоящее фото товара Стул Бертран голубой, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Бертран голубой, каркас белый
Настоящее фото товара Стул Бертран малахит, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Бертран малахит, каркас орех
Настоящее фото товара Стул Бертран пудровый, каркас шимо, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Бертран пудровый, каркас шимо
Настоящее фото товара Стул Бертран темно-серый, каркас шимо, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бертран темно-серый, каркас шимо
Настоящее фото товара Стул Бертран муссон, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Бертран муссон, каркас венге
Настоящее фото товара Стул Моган голубой, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
10 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Моган голубой, каркас венге
Настоящее фото товара Стул Моган малахит, каркас шимо, произведённого компанией ChiedoCover
10 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Моган малахит, каркас шимо
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Стулья для посетителей в Тайшете и Иркутской области

Успех и имидж любой компании зависит от многих факторов, в том числе и от выбора мебели. От внешнего вида интерьера у гостя складывается первое впечатление о фирме, которое в свою очередь может повлиять на решение, касаемо этой фирмы. Стулья являются неотъемлемой частью оснащения офисов, медицинских учреждений, салонов и т.д., прием посетителей которых является частью работы.

Стулья для посетителей должны сочетать в себе практичность и эстетичный внешний вид, а также:

  • Соответствовать по стилю и пропорциям помещения.
  • Выгодно подчеркивать уровень заведения.
  • Дарить комфорт гостям.

Технические требования к стульям

Основание стула должно быть крепким и выдерживать большие нагрузки. Такие стулья отличаются от обычных офисных кресел. Так как они больше подвергаются нагрузками, модели на металлокаркасе считаются самым практичным вариантом. Кроме того, стулья на металлокаркасе вписываются в любые интерьеры современных офисов и выглядят достаточно стильно.

Обивка. Обивочными вариантами может служить ткань, экокожа, натуральная кожа. Первый вариант самый бюджетный, однако при повышенных нагрузках быстро истирается, без специальной пропитки быстро впитывает грязь. Экокожа –более практичный вариант за счет легкого ухода и прочности, а натуральная кожа – дорогостоящая обивка для офисов высокого класса.

Также популярностью пользуются пластмассовые сидения – они легки в обслуживании, многие модели созданы по мотивам известных дизайнеров, что говорит о презентабельности, креативности и вкусе владельца.

Стулья с перфорацией имеют место быть в больших залах ожидания. Главным преимуществом является антивандальные свойства металла.

Где купить стулья для посетителей в Тайшете оптом?

ChiedoCover предлагает большой выбор мебели для оснащения офисов, в том числе стулья для посетителей. Любой стул имеет в наличии несколько вариантов цветов каркаса, обивка может быть любой. Мы отвечаем за качество товаров и предоставляем гарантию на длительный срок.

В интернет-магазине вы можете сделать оптовый заказ и получить скидку до 20%. Рассчитать окончательную сумму заказа можно позвонив по телефону горячей линии или заказав обратный звонок.

Если у вас появились вопросы по товару, оставьте заявку на бесплатную консультацию менеджера.

Почему стулья для посетителей покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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