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          Товары по акции

          Стулья для посетителей в Волжске оптом

          от 1 160 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Волжску и республике Марий Эл

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам
          Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
          Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Красный
          Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames Бежевый
          Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          1 790 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Коричневый
          Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Такер, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, светло-серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 460 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
          Настоящее фото товара Кресло для посетителей TopChairs Visit, черное, произведённого компанией ChiedoCover-2%
          5 990 ₽6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло для посетителей TopChairs Visit, черное
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          Стулья для посетителей в Волжске и республике Марий Эл

          Успех и имидж любой компании зависит от многих факторов, в том числе и от выбора мебели. От внешнего вида интерьера у гостя складывается первое впечатление о фирме, которое в свою очередь может повлиять на решение, касаемо этой фирмы. Стулья являются неотъемлемой частью оснащения офисов, медицинских учреждений, салонов и т.д., прием посетителей которых является частью работы.

          Стулья для посетителей должны сочетать в себе практичность и эстетичный внешний вид, а также:

          • Соответствовать по стилю и пропорциям помещения.
          • Выгодно подчеркивать уровень заведения.
          • Дарить комфорт гостям.

          Технические требования к стульям

          Основание стула должно быть крепким и выдерживать большие нагрузки. Такие стулья отличаются от обычных офисных кресел. Так как они больше подвергаются нагрузками, модели на металлокаркасе считаются самым практичным вариантом. Кроме того, стулья на металлокаркасе вписываются в любые интерьеры современных офисов и выглядят достаточно стильно.

          Обивка. Обивочными вариантами может служить ткань, экокожа, натуральная кожа. Первый вариант самый бюджетный, однако при повышенных нагрузках быстро истирается, без специальной пропитки быстро впитывает грязь. Экокожа –более практичный вариант за счет легкого ухода и прочности, а натуральная кожа – дорогостоящая обивка для офисов высокого класса.

          Также популярностью пользуются пластмассовые сидения – они легки в обслуживании, многие модели созданы по мотивам известных дизайнеров, что говорит о презентабельности, креативности и вкусе владельца.

          Стулья с перфорацией имеют место быть в больших залах ожидания. Главным преимуществом является антивандальные свойства металла.

          Где купить стулья для посетителей в Волжске оптом?

          ChiedoCover предлагает большой выбор мебели для оснащения офисов, в том числе стулья для посетителей. Любой стул имеет в наличии несколько вариантов цветов каркаса, обивка может быть любой. Мы отвечаем за качество товаров и предоставляем гарантию на длительный срок.

          В интернет-магазине вы можете сделать оптовый заказ и получить скидку до 20%. Рассчитать окончательную сумму заказа можно позвонив по телефону горячей линии или заказав обратный звонок.

          Если у вас появились вопросы по товару, оставьте заявку на бесплатную консультацию менеджера.

          Почему стулья для посетителей покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Волжск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Волжску ?

            Доставка товара по Волжску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Волжску ?

            Стоимость доставки по Волжску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Волжску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Волжску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Волжске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Волжску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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