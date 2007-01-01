Успех и имидж любой компании зависит от многих факторов, в том числе и от выбора мебели. От внешнего вида интерьера у гостя складывается первое впечатление о фирме, которое в свою очередь может повлиять на решение, касаемо этой фирмы. Стулья являются неотъемлемой частью оснащения офисов, медицинских учреждений, салонов и т.д., прием посетителей которых является частью работы.
Стулья для посетителей должны сочетать в себе практичность и эстетичный внешний вид, а также:
Основание стула должно быть крепким и выдерживать большие нагрузки. Такие стулья отличаются от обычных офисных кресел. Так как они больше подвергаются нагрузками, модели на металлокаркасе считаются самым практичным вариантом. Кроме того, стулья на металлокаркасе вписываются в любые интерьеры современных офисов и выглядят достаточно стильно.
Обивка. Обивочными вариантами может служить ткань, экокожа, натуральная кожа. Первый вариант самый бюджетный, однако при повышенных нагрузках быстро истирается, без специальной пропитки быстро впитывает грязь. Экокожа –более практичный вариант за счет легкого ухода и прочности, а натуральная кожа – дорогостоящая обивка для офисов высокого класса.
Также популярностью пользуются пластмассовые сидения – они легки в обслуживании, многие модели созданы по мотивам известных дизайнеров, что говорит о презентабельности, креативности и вкусе владельца.
Стулья с перфорацией имеют место быть в больших залах ожидания. Главным преимуществом является антивандальные свойства металла.
ChiedoCover предлагает большой выбор мебели для оснащения офисов, в том числе стулья для посетителей. Любой стул имеет в наличии несколько вариантов цветов каркаса, обивка может быть любой. Мы отвечаем за качество товаров и предоставляем гарантию на длительный срок.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Елабуге осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Елабуге рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Елабуге осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Елабуге с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня