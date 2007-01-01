Стулья для природы в Тайшете оптом

от 2 190 ₽

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Настоящее фото товара Стул Фрак, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Фрак, оранжевый
Настоящее фото товара Стул Фрак, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Фрак, черный
Настоящее фото товара Стул Фрак, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Фрак, салатовый
Настоящее фото товара Стул Митч черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Митч черный
Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, белый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
2 790 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Джон металлик, белый
Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-7%
2 790 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул складной Джон металлик, голубой
Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
2 790 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной Джон металлик, кремовый
Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
2 790 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной Джон металлик, салатовый
Настоящее фото товара Стул складной М8-01 Компакт фисташка, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной М8-01 Компакт фисташка
Настоящее фото товара Стул складной М8-01 Компакт желтый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной М8-01 Компакт желтый
Настоящее фото товара Стул складной М8-01 Компакт зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул складной М8-01 Компакт зеленый
Настоящее фото товара Стул складной М8-01 Компакт синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной М8-01 Компакт синий
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Net, ментоловый
Настоящее фото товара Стул Navy, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Navy, черный
Настоящее фото товара Стул Navy, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Navy, белый
Настоящее фото товара Ламельный cтул Люксембург, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Ламельный cтул Люксембург
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Стулья для природы: простые правила выбора

Отдых на открытом воздухе всегда отличается от любого другого, поскольку имеет свои особенности. Если Вы планируете открывать малый бизнес в сфере организации праздника, а также торжественных мероприятий на природе в Тайшете, то необходимо продумать интерьер площадки, а также заняться мебельным оснащением. При выборе важно учитывать несколько параметров, начиная от базовых — погодные условия, климатические особенности региона, тематику проводимых мероприятий и многое другое. Без чего Вы точно не обойдетесь — хороших стульев для природы.

Характеристики стульев для природы

Какой бы интерьер не был выбран в качестве основного, на сегодняшний день существует несколько простых правил выбора таких изделий, если следовать данным критериям можно успешно сделать меблировку и при этом не допустить ошибок. Как правило, для многих встает вопрос, какие материалы изготовления лучше выбирать, чтобы совместить не только хорошее качество, но и современный дизайн и другие критерии.

Одним из первых простых правил являются универсальные стулья для природы. Допустим, Вы собираетесь организовывать различные развлекательные мероприятия на природе: день рождения, корпоративы организаций, банкеты и т. п. Исходя из этого, прекрасно подойдут те модели, которые отличаются стильным дизайном, классическим видом, которые впишутся в интерьер любого ландшафта и органично дополнят его.

Следующие простое правило — компактность и мобильность. При подготовке любого мероприятия необходимо осуществить транспортировку стульев, расставить их и подготовиться к приему гостей. Чтобы это сделать быстро, нужно приобретать очень небольшие изделия, которые просто перевозить на грузовой машине и легко переставить с одного места на другое, для того, чтобы тратить минимум времени на подготовку.

Пластиковые стулья для природы — прекрасное решение

Самым подходящим вариантом изготовления этих моделей является пластик. Этот материал имеет ряд принципиальных отличий и достоинств. Остановимся здесь подробнее. Выбирая такие изделия, Вы приобретаете легкие стулья для природы. В тоже время, за счет своего эксклюзивного и уникального дизайна (на российском рынке на сегодняшний день доступны самые необычные и интересные виды и формы стульев) Вы можете оформить интерьер площадки в редком стиле, при этом приятно поразив гостей мероприятия и самого виновника торжества. Неоспоримым преимуществом данных моделей является стойкость к погодным изменениям и устойчивость при порывах ветра, что в условиях проведения мероприятий под открытым небом будет определяющим.

Из всего вышеперечисленного скажем: лучшие стулья для природы могут иметь различный дизайн, форму и вид, главное, чтобы они создали комфорт и удобство гостям и дополняли приятную обстановку торжества.

Где купить стулья для природы в Тайшете?

Компания ChiedoCover стремится к постоянному росту, для нас нет предела совершенства. Мы изготавливаем продукцию ориентируясь на самые современные требования по безопасности, поэтому вся наши товары имеют необходимые сертификаты и правила эксплуатации. Если Вы проживаете не в пределах Кировской области, где располагается наше производство, то это не проблема. Мы организуем доставку в любой город России.

Купить стулья для природы в Тайшете можно нашем сайте. Менеджеры помогут сориентироваться о наличии или сроках изготовления продукции, а также порекомендуют аксессуары и дополнительное оборудование из нашего каталога товаров.

Почему стулья для природы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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