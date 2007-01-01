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          Стулья для салона красоты в Ноябрьске оптом

          от 1 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ноябрьску и Ямало-Ненецкому автономному округу

          Настоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          6 290 ₽7 199 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Бентли, белый
          Настоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          6 290 ₽7 199 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Бентли, черный
          Настоящее фото товара Кресло Ева HL на газ-лифте, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Ева HL на газ-лифте
          Настоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Ева HR
          Настоящее фото товара Кресло Ева HL, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Ева HL
          Настоящее фото товара Кресло Честермэн, произведённого компанией ChiedoCover
          28 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Честермэн
          Настоящее фото товара Стул Боско, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Боско
          Настоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Квета
          Настоящее фото товара Стул Тренд NET, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тренд NET
          Настоящее фото товара Стул Тренд WD, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Тренд WD
          Настоящее фото товара Стул Троя, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Троя, светло-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Коко W, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Коко W
          Настоящее фото товара Стул Оазис PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Оазис PLZ
          Настоящее фото товара Кресло Балун W , произведённого компанией ChiedoCover
          5 710 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Балун W
          Настоящее фото товара Кресло Коко X, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Коко X
          Настоящее фото товара Стул Троя, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Троя
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          Стулья для салона красоты в Ноябрьске и Ямало-Ненецком автономном округе

          Интерьер имеет важное влияние на имидж салона красоты. Окружающая обстановка создает первое впечатление гостей, она может стать решающие при выборе стрижки или новой прическе. Вряд ли кому-то захочется остаться в безвкусном интерьере с грязной старой мебелью. Многие владельцы понимают это и уделяют особое внимание при выборе предметов мебели и интерьера.

          Важно понимать, что женщины, приходя в салон желают получить не только новую прическу новый облик, но и расслабиться, получить релакс. Поход в салон красоты для многих означает приятное времяпрепровождение. А это возможно если есть располагающая атмосфера уюта и комфортная мебель.

          Стулья для салона красоты выбирают в первую очередь для посетителей. Поэтому при выборе следует ориентироваться на удобство, дизайн и качество.

          В мебель для салона красоты входит:

          • Стулья для ожидания;
          • Парикмахерские кресла;
          • Банкетки и диваны.

          При выборе следует учитывать следующие критерии:

          • По санитарно-гигиеническим нормам поверхности должны обрабатываться специальными дезинфицирующими средствами. Поэтому предпочтение стоит отдать экокоже. Качественный заменитель кожи – идеальное решение для салона красоты. Материалом каркаса, как правило, служит хромированный металл.
          • Стулья должны гармонировать с интерьером заведения по стилю, а также цветовой гамме. Если стены, плитка выполнены в светлых тонах, то мебель должна быть светлой.
          • Мебель должна соответствовать статусу заведения. По качественным материалам, конфигурации и бренду судят об уровне салона. Поэтому не стоит экономить на креслах для посетителей.
          • Мебель должна быть комфортной и многофункциональной, учитывать рост, вес, возраст, пол клиентов. Модели с поворотно-подъемным механизмом – незаменимый атрибут оснащения салона красоты.

          Где купить оптом стулья для салона красоты в Ноябрьске?

          Москва покоряет своим разнообразием и большим количествами салонов красоты. При этом, каждый из них имеет индивидуальный стиль, с неповторимым интерьером. Выбор мебели может стать настоящей проблемой.

          Интернет-магазин ChiedoCover специализируется на поставке и оснащении мебелью и текстиля для заведений Ноябрьска, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. На сайте представлен большой выбор стульев, кресел, диванов для залов ожидания, ресепшна, залов салона красоты, парикмахерских. Каждая модель имеет в наличии несколько вариантов обивок и каркаса, что позволяет сделать ее уникальной.

          Доставка осуществляется во все районы Ноябрьска транспортной компанией на выбор клиента.

          Почему стулья для салона красоты покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ноябрьск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ноябрьску ?

            Доставка товара по Ноябрьску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ноябрьску ?

            Стоимость доставки по Ноябрьску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ноябрьску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ноябрьску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ноябрьске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ноябрьску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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