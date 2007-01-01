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          Товары по акции

          Стулья для школы в Балтийске оптом

          от 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Балтийску и Калининградской области

          Настоящее фото товара Кресло Ева, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Ева
          Настоящее фото товара Стул Амели, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Амели
          Настоящее фото товара Стул Олимп, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Олимп
          Настоящее фото товара Стул Лилия на газлифте, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Лилия на газлифте
          Настоящее фото товара Стул Shadow розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Shadow розовый
          Настоящее фото товара Стул лофт Квадрум, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул лофт Квадрум
          Настоящее фото товара Стул Halmar K284, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Halmar K284, бежевый
          Настоящее фото товара Стул Halmar K274, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Halmar K274, темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Halmar K273, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Halmar K273, темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Halmar K227, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Halmar K227, светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Halmar K226, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Halmar K226, светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 267, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 267
          Настоящее фото товара Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252
          Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
          Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Halmar dariusz, белый
          Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Halmar dariusz, темный орех
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          Стулья для школы: удобство и высокое качество

          Многообразие самой современной мебели поражает: сегодня можно найти любую модель, которая удовлетворит запросы самых требовательных людей. В этой статье разберем на что обращать внимание при выборе базовой мебели. Как выбрать хорошие стулья для школы в Балтийске?

          Рекомендации по выбору стульев для школы

          Основные рекомендации по выбору таких изделий сводится к максимальному удобству и комфорту. Главное правило: необходимо, чтобы при занятиях стул обеспечивал школьнику формирование нормальной и правильной осанки. Этот базовый элемент мебели, если проанализировать, играет большую роль в жизни детей и юношей, поскольку практически все пребывание в школе они проводят в сидячем положении, посещая уроки. Поэтому, чтобы избежать искривления позвоночника, а в дальнейшем боли в спине, нужно подбирать наиболее удобные стулья для школы. Поскольку в среднестатистической школе занятия проводятся в разных классах, следовательно правильным решением будет выбор универсальных моделей, которые хорошо подойдут для этих учреждений.

          Следует отметить, что спинка стула должна располагаться на уровне лопаток и иметь физиологический изгиб для поддержания тонуса в мышцах поясницы. В тоже время, сиденье должно быть не очень глубокое, такое, чтобы можно было абсолютно свободно облокотиться на спинку.

          Из чего изготавливаются надежные стулья для школы?

          Не менее важным является следующая рекомендация по выбору таких моделей. Прочность и устойчивость каркаса стула. Удачным вариантом станут изделия из металла или деревянные стулья для школы. На первый план в подобных учреждениях выходит качество самого материала, поскольку дети и юноши, как правило, активно ведут себя и чаще всего не могут спокойно усидеть на одном месте, поэтому оптимальным решением будет высокопрочная сталь и дерево. Натуральные материалы полностью соответствуют тем предъявляемым требованиям, которые на сегодняшний день выдвигают образовательные учреждения. Они безопасны, не источают токсичных и вредных запахов, поэтому могут смело применяться в этих местах. Одно из главных их преимуществ — долговечность, они на протяжении длительного времени сохранят целостность конструкции, превосходно справятся с поставленными высокими нагрузками, таким образом, будут просто незаменимым и главным элементом мебели в данных организациях.

          Подытожим, для того, чтобы выбрать практичные стулья для школы следует обращать внимание на материал изготовления, необходимо останавливать свой выбор на прочных и качественных изделиях, а также тщательно отслеживать, чтобы данные модели полностью соответствовали требованиям и были абсолютно безвредны.

          Где купить стулья для школы в Балтийске?

          Наша компания основана в 2007 году, за это время мы сумели стать одними из лучших предприятий по производству и продаже мебели и текстиля. Сегодня нас выбирают самые крупные и известные компании России, мы предоставляем индивидуальное, доброжелательное и ответственное отношение к каждому нашему клиенту. Всегда стараемся, чтобы наше сотрудничество стало взаимовыгодным. Хорошим нашим преимуществом является обширный ассортимент продукции. Всегда Вашему вниманию большой выбор цветовой гаммы, так что у нас можно подобрать именно то, что Вам нужно.

          Купить стулья для школы в Балтийске можно на нашем официальном сайте. Легкий и очень доступный поиск, а также удобный к восприятию сайт располагает к комфортному выбору изделий. Наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь и ответить на дополнительные вопросы. Оставляйте заявку на нашем сайте и с Вами быстро свяжутся наши профессиональные менеджеры.

          Почему стулья для школы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Балтийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Балтийску ?

            Доставка товара по Балтийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Балтийску ?

            Стоимость доставки по Балтийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Балтийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Балтийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Балтийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Балтийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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