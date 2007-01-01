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          Товары по акции

          Стулья для швеи в Коврове оптом

          от 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Коврову и Владимирской области

          Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Изо Хром
          Настоящее фото товара Кресло КС-3, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло КС-3
          Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло КС-6
          Настоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Престиж
          Настоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Регал
          Настоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Рой
          Настоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Эмир
          Настоящее фото товара Стул Боско, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Боско
          Настоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Джуна
          Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо PL
          Настоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Квета
          Настоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Марс
          Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Сильвия
          Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Стандарт
          Настоящее фото товара Стул Балун G, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Балун G
          Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Стандарт, кожзам
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          Стулья для швеи: удобство и комфорт

          Одной из самых популярных работ на дому является швея, такая деятельность требует большой усидчивости и повышенного внимания. Для того, чтобы специалиста ничего не отвлекало от работы важно создать для этого комфортные условия. Великолепным решением станут удобные стулья для швеи. Данные изделия считаются базовым элементом мебели, обладают хорошей функциональностью и долговечностью. В нашем новом материале поговорим о том, как подобрать правильный стул, на какие технические характеристики и преимущества обращать внимание. Большое многообразие моделей может сбить с толку. Итак, рассмотрим по порядку самые распространенные модели.

          Стулья для швеи на металлокаркасе

          Удачным решением станут стулья для швеи на металлокаркасе, это хороший вариант, имеющий низкую стоимость и отличающийся практичностью. С учетом специфики работы, предельно значимым является удобство и комфорт. Как правило, при любой сидячей работе появляется утомляемость, а также усталость и дискомфорт в спине. Эти модели разработаны с учетом особенностей строения человеческого тела, поэтому не возникнет никаких проблем со спиной, это одно из определяющий достоинств. Данные изделия имеют прочную основу, поэтому это надежная мебель, которая способна легко переносить повседневное и регулярное использование. Стальной корпус не поддается коррозии, не накапливает пыль и грязь, очень легко моется и протирается обычными салфетками из миркофибры. Таким образом, создаются идеальные условия для продуктивной и эффективной работы швеи. Кроме того, долговечность — еще одно из преимуществ, Вам не придется часто менять данный элемент мебели. Стулья для швеи на металлокаркасе прослужат Вам очень долго.

          Поворотный стул для швеи

          В тоже время, еще одним решением может стать выбор меблировки рабочего места поворотным стулом для швеи. Посредством поворотного механизма специалисту не придется несколько раз вставать для того, чтобы выполнить те или иные действия, так происходит оптимизация рабочего дня и повышается результативность швеи. Поворотные стулья для швеи имеют также стальной корпус, что способствует длительному эксплуатационному сроки и прочности всей конструкции. Данные изделия многофункциональны, они не только предоставляют удобное и комфортное рабочее место, но и удачно, органично вписываются в интерьер, за счет своей универсальности они успешно гармонируют с любой стилистической отделкой в помещении.

          Где купить стулья для шве в Коврове?

          Компания ChiedoCover выполняет производство и продажу мебели по всей России. Нашими клиентами уже стали многие известные компании, а также деятели искусства и звезды шоу — бизнеса. Наши сотрудники имеют большой опыт и компетентные знания относительно актуальных новостей на мировом мебельном рынке. Дизайнеры ChiedoCover воплощают в жизнь самые неожиданные решения, мы стремимся чтобы наша мебель была не только качественной, но и эстетически привлекательной.

          Купить стулья для швеи в Коврове можно на нашем официальном сайте. Посетите наш сайт, сделайте выбор понравившихся товаров и все. Дальше наши менеджеры в самые кротчайшие сроки свяжутся с Вами. Если у Вас остались вопросы относительно эксплуатационных и технических характеристик модели, то Вы можете задать любой вопрос нашим профессионалам. Они ответят на все Ваши вопросы, таким образом, Вы станете обладателем уникальной и высококачественной мебели.

          Почему стулья для швеи покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ковров и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Коврову ?

            Доставка товара по Коврову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Коврову ?

            Стоимость доставки по Коврову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Коврову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Коврову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Коврове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Коврову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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