Стулья для столовой в Ухте оптом

от 2 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Стул DESERT черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 550 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул DESERT черный, экокожа
Настоящее фото товара Стул CROCUS капучино, 360 градусов, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул CROCUS капучино, 360 градусов
Настоящее фото товара Стул CHILLI красный, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул CHILLI красный, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI полночный синий, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул CHILLI полночный синий, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI мятный, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул CHILLI мятный, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI серый, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул CHILLI серый, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI серо-голубой, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул CHILLI серо-голубой, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI бежевый, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул CHILLI бежевый, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI небесно-голубой, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул CHILLI небесно-голубой, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI небесно-голубой, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул CHILLI небесно-голубой, ткань, черный каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI полночный синий, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул CHILLI полночный синий, ткань, черный каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI светло полночный синий, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул CHILLI светло полночный синий, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул CHILLI светло-красный, ткань, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул CHILLI светло-красный, ткань, белый каркас
Настоящее фото товара Стул МАРКИЗ, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул МАРКИЗ
Настоящее фото товара Стул Louis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Louis, серый
Настоящее фото товара Стул Rain, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Rain, черный
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Стулья для столовой оптом в Ухте и Республике Коми

Выбирая мебель для столовой, перед владельцем стоит задача – выбрать такую мебель, которая бы была способна выдержать высокую проходимость, большие нагрузки, при этом оставаясь приличного внешнего вида, соответствуя стилевому решению заведения. Прочность – основной критерий при выборе стульев для столовой.

Если задачей вашего заведения является большой поток посетителей и быстрое обслуживание, то мебель стоит выбрать попроще. Например, столы и стулья из прочного пластика или металла. Как правила расцветки такой мебели однотонные, но яркие, притягивающие внимание гостей.

Если же вы стремитесь задержать ваших гостей на подольше, то мебель должна быть максимально удобной, с большим количеством элементов текстиля – обивки, подушки, скатерти и т.д.

Какие должны быть стулья для столовой?

  • Мобильность. Легкость изделий – важный фактор, часто столы на подобных площадках передвигают, составляют из нескольких столиков один большой семьи или компании, не желающие разделяться.
  • Устойчивость. Стулья должны устойчиво стоять на поверхности, ведь если стул шатается, это может стать источником травмы. Да и кому понравится сидеть на неустойчивом стуле. Во многом свою роль играет каркас изделия. Самым надежным материалом служит металл.
  • Долговечность. Прочные материалы обеспечивают долгий срок службы стульев. Высококачественные материалы, а также обработка сохраняют первозданный вид мебели, несмотря на активное использование.
  • Стоимость. Эксперты не советуют выбирать дорогостоящие стулья для ресторанных двориков в ТЦ, так как большие вложения в мебель для столовой часто не окупаются. К тому же качественная мебель, не всегда означает дорого.

Где купить стулья для столовой в Ухте?

Компания ChiedoCover предлагает приобрести мебель собственного производства по доступным ценам. При оптовом заказе, стоимость будет ниже. Чтобы узнать конечный итог чека, закажите на нашем сайте услугу расчёта стоимости.

Мы предлагаем купить мебель для столовой в городе Ухта и Республике Коми по ценам от производителя без наценок и переплат. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону, указанному на сайте – наши менеджеры всегда на связи и готовы с радостью проконсультировать вас!

Почему стулья для столовой покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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