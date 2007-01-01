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              Товары по акции

              Стулья для учреждений в Кондопоге оптом

              от 950 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кондопоге и республике Карелия

              Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
              1 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Изо Хром
              Настоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
              2 390 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Кресло Престиж
              Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
              1 590 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стул Изо Net
              Настоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
              1 590 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Марс
              Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
              990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Стандарт
              Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
              950 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Стандарт +
              Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
              5 790 ₽
              Оптовая цена
              5
              Секция многоместная ИЗО-4 плюс
              Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
              5 390 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Секция многоместная ИЗО-4
              Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
              4 590 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Секция многоместная ИЗО-3 плюс
              Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
              4 190 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Секция многоместная ИЗО-3
              Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
              3 190 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Секция многоместная ИЗО-2
              Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
              3 890 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Секция многоместная ИЗО-2 на балке
              Настоящее фото товара Стул Комфорт-М, произведённого компанией ChiedoCover
              3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Комфорт-М
              Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
              4 940 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Форум синий
              Настоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
              4 680 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Форум красный
              Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
              1 090 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Стандарт, кожзам
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              Стулья для учреждений в Кондопоге и республике Карелия

              Правильно подобранная мебель является залогом успешной деятельности компании. Основной задачей мебели является создание комфортной и благоприятной атмосферы как для работников, так и для посетителей любого учреждения.

              Стулья играют большую роль в оснащении учреждений. Внешний вид стула обеспечивает индивидуальный узнаваемый интерьер. Компания ChiedoCoverпредлагает большой выбор современных стульев и кресел для всех видов учреждений Москвы, изготовленных в лучших традициях европейского качества, дизайна и эргономики.

              Универсальный ассортимент стульев ChiedoCover

              В каталоге компании представлен широкий спектр моделей следующего функционального назначения:

              • Стулья для посетителей, зон отдыха, ресепшна и залов ожидания – Форум, Стандарт, Сильвия, Самба;
              • Стулья для сотрудников в офисные кабинеты – Изо, Чарли, Регал, Комфорт;
              • Стулья для конференц-залов – Самба с пюпитром, Хит с пюпитром, Офисный с пюпитром, Стандарт с пюпитром;
              • Кресла в кабинет начальника - Эмир, Престиж, Боско, Альфа.

              Также на сайте предложены секции стульев по 2, 3 и 4 стула. Они идеально подойдут как в медицинских учреждениях, санаториях, так и в общественных местах— вокзалах, терминалах, т т.д.

              На что обратить внимание при выборе мебели для учреждений?

              К мебели для офисов и учреждений предъявляют довольно жесткие требования:

              1. Способность выдерживать большие нагрузки – офисные кресла и кресла для посетителей должны выдерживать до 150 кг.
              2. Надежная конструкция – высокое качество материалов и крепления служат гарантией устойчивости и прочности при интенсивном использовании. Как правило, материалом каркаса выбирают хромированный металл.
              3. Износостойкая гипоаллергенная обивка – это могут быть плотные ткани типа Рогожка, Жаккард, Вельвет, а также экокожа или натуральная кожа.
              4. Эргономичность – данный параметр гарантирует максимальную степень удобства.
              5. Дизайн стульев должен гармонично сочетаться с интерьером помещения. В некоторых случаях именно стулья расставляют акценты.

              Где купить оптом стулья для учреждений в Кондопоге?

              Интернет-магазин компании ChiedoCover предлагает поставку товаров для любого рода учреждений города Кондопога, а также республики Карелия. В каталоге представлены варианты различных моделей, в ассортименте более 400 вариантов обивки, а 10 цветов каркаса, что позволяет сконструировать модель под уже готовый интерьер.

              Звоните по телефону горячей линии, чтобы получить консультацию специалиста и сделать заказ. Мы поставляем товар транспортной компанией на ваш выбор во все уголки Кондопоги.

              Почему стулья для учреждений покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Кондопогу и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Кондопоге ?

                Доставка товара по Кондопоге осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кондопоге ?

                Стоимость доставки по Кондопоге рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Кондопоге осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кондопоге телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Кондопоге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Кондопоге с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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