Правильно подобранная мебель является залогом успешной деятельности компании. Основной задачей мебели является создание комфортной и благоприятной атмосферы как для работников, так и для посетителей любого учреждения.
Стулья играют большую роль в оснащении учреждений. Внешний вид стула обеспечивает индивидуальный узнаваемый интерьер. Компания ChiedoCoverпредлагает большой выбор современных стульев и кресел для всех видов учреждений Москвы, изготовленных в лучших традициях европейского качества, дизайна и эргономики.
Универсальный ассортимент стульев ChiedoCover
В каталоге компании представлен широкий спектр моделей следующего функционального назначения:
Также на сайте предложены секции стульев по 2, 3 и 4 стула. Они идеально подойдут как в медицинских учреждениях, санаториях, так и в общественных местах— вокзалах, терминалах, т т.д.
На что обратить внимание при выборе мебели для учреждений?
К мебели для офисов и учреждений предъявляют довольно жесткие требования:
Интернет-магазин компании ChiedoCover предлагает поставку товаров для любого рода учреждений города Цивильск, а также Чувашской республики. В каталоге представлены варианты различных моделей, в ассортименте более 400 вариантов обивки, а 10 цветов каркаса, что позволяет сконструировать модель под уже готовый интерьер.
Звоните по телефону горячей линии, чтобы получить консультацию специалиста и сделать заказ. Мы поставляем товар транспортной компанией на ваш выбор во все уголки Цивильска.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Цивильску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Цивильску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Цивильску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Цивильску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня