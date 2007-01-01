Стулья для вечеринки в Пятигорске оптом

от 1 750 ₽

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Настоящее фото товара Стул барный Малави LITE бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Малави LITE бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Малави LITE коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Малави LITE коричневый
Настоящее фото товара Стул барный Малави LITE красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Малави LITE красный
Настоящее фото товара Стул барный Малави LITE серый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Малави LITE серый
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой
Настоящее фото товара Полубарный стул Solar, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Полубарный стул Solar, салатовый
Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный стул Марк, желтый
Настоящее фото товара Комплект стульев Eames синий х4, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект стульев Eames синий х4
Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 750 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Тони, гобелен синий
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом
Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
1 940 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 480 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул DSW SOFT рогожка синий
Настоящее фото товара Стул DSW прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул DSW прозрачный
Настоящее фото товара Стул SIMPLE DSW бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул SIMPLE DSW бежевый
Настоящее фото товара Стул SIMPLE DSW бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул SIMPLE DSW бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ларго велюр синий
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Стулья для вечеринки в Пятигорске и Ставропольском крае

Вечерника – это всегда весело и интересно. Продуманная концепция праздника придает значимость мероприятию. Большую роль в этом играет оформление. Независимо от того, тематическая вечеринка или нет, необходимо продумать каждую деталь.

Большое значение организаторы уделяют мебели. Она должна отвечать некоторым требованиям и соответствовать концепции мероприятия. Стулья для вечеринки – это отдельный вид мебели; они отличаются от обычных по стилю, конфигурации и весу.

Дизайн

Для организаторов важно соблюдать принцип сочетаемости цветов и оттенков при выборе мебели, текстиля и декора при оснащении зала. За счет цвета можно выгодно подчеркнуть стиль интерьера, расставить акценты и даже зонировать пространство.

Современные интерьеры требуют дизайнерские решения. Одними из самых популярных стульев считается модель Eames. Стулья вписываются практически в любой стиль, подчеркивая и дополняя его. Благодаря широкой палитре оттенков, можно легко подобрать подходящий вариант.

При оформлении более торжественных мероприятий выбирают мебель классического стиля. Например, стулья типа Кроссбэк или Кьявари. Такой вариант предпочтителен для свадебных вечеринок, юбилеев, корпоративов. Разнообразие цветов покраски позволяет выбирать мебель для тематических историй.

Конфигурация

Конфигурация стульев для вечеринки не так влияет на комфортабельность, сколько на эстетичный внешний вид мебели. По конфигурации стулья различают по следующим типам:

  • Классические;
  • Барные;
  • Складные.

Модели различаются по типу спинки:

  • Стандартные (от 30 см);
  • Низкие (до 30 см);
  • Высокие (от 50 см).

Сидения классифицируются по форме:

  • Круглые;
  • Подкова;
  • Трапеция.

А также могут быть плоскими, вогнутыми и выпуклыми

Вес

Вес напрямую зависит от материалов, из которых он производится. Наша компания предлагает стулья на металлокаркасе, пластмассовые и деревянные модели. Для мероприятий, где проходят конкурсы или активная программа используются легкие пластиковые стулья, чтобы их можно было легко переставлять и без труда очищать от грязи. Однако более прочными считаются стулья на металлокаркасе либо деревянные.

Купить по оптовой цене стулья для вечеринок в Пятигорске

Купить недорого стулья предлагает интернет-магазин ChiedoCover. Благодаря собственному производству наши цены ниже средних цен по Пятигорску. Мы отвечаем за качеством товаров и следим за работой на каждом этапе изготовления.

Доставка осуществляется в любой район города Пятигорск и Ставропольскому краю.

Почему стулья для вечеринки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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