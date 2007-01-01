Стулья для вечеринки в Шахтёрске оптом

от 3 990 ₽

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Настоящее фото товара Стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софт
Настоящее фото товара Стул Вера с пуговицами, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Вера с пуговицами
Настоящее фото товара Стул деревянный A-165, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул деревянный A-165
Настоящее фото товара Венский стул B-165, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Венский стул B-165
Настоящее фото товара Стул Элис светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
Новинка
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Элис светло-серый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр матовый желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр матовый желтый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул DSW SOFT рогожка оливковый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул DSW SOFT рогожка оранжевый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул DSW SOFT рогожка светло-серый
Настоящее фото товара Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена
Настоящее фото товара Стул Барбара велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Барбара велюр пыльно-розовый
Настоящее фото товара Стул HELGA темно-серый/коралловый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул HELGA темно-серый/коралловый
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP638А, Patchwork, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул LMZL-PP638А, Patchwork
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP687, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул LMZL-PP687, белый
Настоящее фото товара Стул Киви, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
4 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви, желтый
Настоящее фото товара Стул Роза, велюр сирень, произведённого компанией ChiedoCover-14%
6 890 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза, велюр сирень
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Стулья для вечеринки в Шахтёрске и Сахалинской области

Вечерника – это всегда весело и интересно. Продуманная концепция праздника придает значимость мероприятию. Большую роль в этом играет оформление. Независимо от того, тематическая вечеринка или нет, необходимо продумать каждую деталь.

Большое значение организаторы уделяют мебели. Она должна отвечать некоторым требованиям и соответствовать концепции мероприятия. Стулья для вечеринки – это отдельный вид мебели; они отличаются от обычных по стилю, конфигурации и весу.

Дизайн

Для организаторов важно соблюдать принцип сочетаемости цветов и оттенков при выборе мебели, текстиля и декора при оснащении зала. За счет цвета можно выгодно подчеркнуть стиль интерьера, расставить акценты и даже зонировать пространство.

Современные интерьеры требуют дизайнерские решения. Одними из самых популярных стульев считается модель Eames. Стулья вписываются практически в любой стиль, подчеркивая и дополняя его. Благодаря широкой палитре оттенков, можно легко подобрать подходящий вариант.

При оформлении более торжественных мероприятий выбирают мебель классического стиля. Например, стулья типа Кроссбэк или Кьявари. Такой вариант предпочтителен для свадебных вечеринок, юбилеев, корпоративов. Разнообразие цветов покраски позволяет выбирать мебель для тематических историй.

Конфигурация

Конфигурация стульев для вечеринки не так влияет на комфортабельность, сколько на эстетичный внешний вид мебели. По конфигурации стулья различают по следующим типам:

  • Классические;
  • Барные;
  • Складные.

Модели различаются по типу спинки:

  • Стандартные (от 30 см);
  • Низкие (до 30 см);
  • Высокие (от 50 см).

Сидения классифицируются по форме:

  • Круглые;
  • Подкова;
  • Трапеция.

А также могут быть плоскими, вогнутыми и выпуклыми

Вес

Вес напрямую зависит от материалов, из которых он производится. Наша компания предлагает стулья на металлокаркасе, пластмассовые и деревянные модели. Для мероприятий, где проходят конкурсы или активная программа используются легкие пластиковые стулья, чтобы их можно было легко переставлять и без труда очищать от грязи. Однако более прочными считаются стулья на металлокаркасе либо деревянные.

Купить по оптовой цене стулья для вечеринок в Шахтёрске

Купить недорого стулья предлагает интернет-магазин ChiedoCover. Благодаря собственному производству наши цены ниже средних цен по Шахтёрску. Мы отвечаем за качеством товаров и следим за работой на каждом этапе изготовления.

Доставка осуществляется в любой район города Шахтёрск и Сахалинской области.

Почему стулья для вечеринки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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