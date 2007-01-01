Вечерника – это всегда весело и интересно. Продуманная концепция праздника придает значимость мероприятию. Большую роль в этом играет оформление. Независимо от того, тематическая вечеринка или нет, необходимо продумать каждую деталь.
Большое значение организаторы уделяют мебели. Она должна отвечать некоторым требованиям и соответствовать концепции мероприятия. Стулья для вечеринки – это отдельный вид мебели; они отличаются от обычных по стилю, конфигурации и весу.
Дизайн
Для организаторов важно соблюдать принцип сочетаемости цветов и оттенков при выборе мебели, текстиля и декора при оснащении зала. За счет цвета можно выгодно подчеркнуть стиль интерьера, расставить акценты и даже зонировать пространство.
Современные интерьеры требуют дизайнерские решения. Одними из самых популярных стульев считается модель Eames. Стулья вписываются практически в любой стиль, подчеркивая и дополняя его. Благодаря широкой палитре оттенков, можно легко подобрать подходящий вариант.
При оформлении более торжественных мероприятий выбирают мебель классического стиля. Например, стулья типа Кроссбэк или Кьявари. Такой вариант предпочтителен для свадебных вечеринок, юбилеев, корпоративов. Разнообразие цветов покраски позволяет выбирать мебель для тематических историй.
Конфигурация
Конфигурация стульев для вечеринки не так влияет на комфортабельность, сколько на эстетичный внешний вид мебели. По конфигурации стулья различают по следующим типам:
Модели различаются по типу спинки:
Сидения классифицируются по форме:
А также могут быть плоскими, вогнутыми и выпуклыми
Вес
Вес напрямую зависит от материалов, из которых он производится. Наша компания предлагает стулья на металлокаркасе, пластмассовые и деревянные модели. Для мероприятий, где проходят конкурсы или активная программа используются легкие пластиковые стулья, чтобы их можно было легко переставлять и без труда очищать от грязи. Однако более прочными считаются стулья на металлокаркасе либо деревянные.
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Доставка текстиля по Ессентукам осуществляется бесплатно.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ессентукам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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