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          Товары по акции

          Стулья для визажиста в Воскресенске оптом

          от 1 790 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Воскресенску и Московской области

          Настоящее фото товара Стул барный Марли, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Марли
          Настоящее фото товара Тренто высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Тренто высокий
          Настоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Либерти черный
          Настоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Либерти бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Порше белый
          Настоящее фото товара Стул барный Порше коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 699 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Порше коричневый
          Настоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          5 990 ₽7 199 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Бентли, белый
          Настоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          5 990 ₽7 199 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Бентли, черный
          Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло КС-2
          Настоящее фото товара Стул БЦР-402, произведённого компанией ChiedoCover
          7 654 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул БЦР-402
          Настоящее фото товара Барный стул Даллас черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барный стул Даллас черный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia полубарный черный
          Настоящее фото товара Стул Виола, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Виола
          Настоящее фото товара Стул Юнга, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Юнга
          Настоящее фото товара Стул барный Mars черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Mars черный
          Настоящее фото товара Стул барный Mars серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Mars серый
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          Как правильно выбрать стулья для визажиста?

          В настоящее время профессия визажиста в Воскресенске очень востребована, профессиональные специалисты в области макияжа и формированию нового образа посредством косметических средств нарасхват. Удобство и комфорт при работе — одна из базовых задач. В нашей статье рассмотрим как выбрать лучшие стулья для визажиста. Сделаем естественный отбор материалов производства, а также ткани обивки и рассмотрим другие технические характеристики данных моделей.

          Складные стулья для визажиста

          Работа профессионального визажиста требует усидчивости и внимательности. Некоторые специалисты принимают на дому, поэтому важно подготовить комфортное место. Качественные складные стулья для визажиста — как раз именно то, что нужно. Металлический каркас располагает к повседневному использованию, данные изделия отличаются прочной основой, стальной корпус способен выдерживать серьезные нагрузки. Как мы уже отмечали ранее, такая профессия требует усидчивости, поэтому предполагается, что специалист по макияжу на протяжении длительного времени находится в сидячем положении. Такие модели очень комфортны, поэтому визажисты не почувствуют усталость, утомляемость и дискомфорт в спине. Высокие показатели эргономики и компактность с легкостью позволит вписать их даже в небольшое помещение. Универсальный дизайн складных стульев для визажиста — одно из преимуществ. Они без труда смогут вписаться в уже существующий интерьер помещений.

          Барный стул для визажиста

          Еще одним хорошим решением будут барные стулья для визажиста. Высокие ножки, удобная подставка для ног позволяет чувствовать себя на нем комфортно и уютно. Классическим изготовлением для таких моделей будет черный цвет. Это наиболее практичный вариант, входящий в топ 3 продаж на российском мебельном рынке. Подобные модели малогабаритны, поэтому не занимают много полезной площади в помещении, это хорошее подспорье для продуктивной работы визажиста.

          Более роскошной моделью являются кожаные стулья для визажиста. Кожа имеет дорогой внешний вид, не накапливает грязь и пыль, а также считается антибактериальной и экологичной. Таким образом, отдавая предпочтение таким изделиям, Вы полностью удовлетворите все требования, которые предъявляются к меблировке помещений для данной сферы деятельности.

          Где купить стулья для визажиста в Воскресенске?

          С 2007 года наша компания производит и реализует мебель по всей России. Для нас изготовление мебели — это искусство, мы стремимся к созданию изделий повышенного комфорта для наших покупателей. Таким образом, разрабатываются новинки нашего производства. Новейшее и уникальное оборудование позволяет производить модели уникальных форм, которые восхитительно смотрятся в любом помещении. В нашем каталоге продукции имеется мебель, которая удовлетворит потребности и желания даже самых требовательных покупателей. Мы испытываем гордость за нашу продукцию, за время существования компании мы наладили продуктивное сотрудничество с самыми известными компаниями в России.

          Купить стулья для визажиста в Воскресенске очень просто, для этого Вам нужно перейти по ссылке на наш сайт. Широкий ассортимент, огромный выбор цвета и ткани обивки мебели предоставляет большие возможности. Вы сами можете выбрать себе любую модель, с учетом технических характеристик, а также специфики использования и вкусовых предпочтений.

          Почему стулья для визажиста покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Воскресенск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Воскресенску ?

            Доставка товара по Воскресенску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воскресенску ?

            Стоимость доставки по Воскресенску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Воскресенску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воскресенску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Воскресенске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Воскресенску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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