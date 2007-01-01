+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья для зала ожидания в Коврове оптом

          от 960 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Коврову и Владимирской области

          Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
          Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 220 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
          Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам
          Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
          11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция стульев 01
          Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
          29 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция стульев 02
          Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          10 590 ₽12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция стульев 03
          Настоящее фото товара Секция стульев 04, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция стульев 04
          Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
          Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Бостон 20мм
          Настоящее фото товара Стул Бостон, темно-зеленая обивка, светло-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Бостон, темно-зеленая обивка, светло-серый каркас
          Настоящее фото товара Стул Бостон с подлокотниками, темно-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Бостон с подлокотниками, темно-оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Бостон с подлокотниками, темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Бостон с подлокотниками, темно-красный
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Лофт-12
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
          Смотреть все

          Стулья для зала ожидания в Коврове и Владимирской области

          Стулья занимают особое место в зале ожидания, они просто необходимы при оснащении офисов и общественных учреждений, для которых прием посетителей является важной составляющей рабочего процесса. Главные критерии для выбора мебели - внешний вид и комфорт, ведь неаккуратная и неудобная мебель может заставить человека покинуть заведение.

          Чтобы сделать грамотный выбор, необходимо определиться какой тип мебели нужен именно вашему помещению. Стулья могут отличаться по конфигурации, размеру, стилю.

          Тип и конфигурация мебели

          Для больших залов ожидания изготавливают целые секции стульев - по 2-4 стула в одной секции. Как правило такие стулья подвержены большой проходимости, поэтому главными критериями являются прочность, надежность и практичность эксплуатации. Это возможно благодаря современным материалам и методам изготовления.

          Стулья на металлокаркасе – самый оптимальный вариант для небольших залов. Некоторые модели, представленные в нашем каталоге выполнены в стиле лофт и способны украсить помещения современного стиля интерьера.

          Для того, чтобы создать приятную атмосферу и подарить гостям комфорт выбирайте кресла или стулья с мягким сидением с подлокотниками. Приятный дизайн подчеркнет общий стиль, а яркие расцветки выгодно расставят акценты.

          Где купить стулья для посетителей оптом в Коврове

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает большой выбор мебели по оптовым ценам. Доставка осуществляется во все уголки города Ковров.

          Преимущества сотрудничества с нашей компанией:

          • Качественные материалы, изготовленные у проверенных производителей;
          • Контроль работы на всех этапах производства;
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
          • Разработанная нами система скидок при заказе оптовой партии товаров;
          • Доставка любой транспортной компанией на выбор покупателя в любой район Коврова;
          • За счет собственного производства наши цены ниже средних цен по Коврову.

          Почему стулья для зала ожидания покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ковров и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Коврову ?

            Доставка товара по Коврову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Коврову ?

            Стоимость доставки по Коврову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Коврову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Коврову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Коврове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Коврову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют