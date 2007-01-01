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Стулья занимают особое место в зале ожидания, они просто необходимы при оснащении офисов и общественных учреждений, для которых прием посетителей является важной составляющей рабочего процесса. Главные критерии для выбора мебели - внешний вид и комфорт, ведь неаккуратная и неудобная мебель может заставить человека покинуть заведение.
Чтобы сделать грамотный выбор, необходимо определиться какой тип мебели нужен именно вашему помещению. Стулья могут отличаться по конфигурации, размеру, стилю.
Тип и конфигурация мебели
Для больших залов ожидания изготавливают целые секции стульев - по 2-4 стула в одной секции. Как правило такие стулья подвержены большой проходимости, поэтому главными критериями являются прочность, надежность и практичность эксплуатации. Это возможно благодаря современным материалам и методам изготовления.
Стулья на металлокаркасе – самый оптимальный вариант для небольших залов. Некоторые модели, представленные в нашем каталоге выполнены в стиле лофт и способны украсить помещения современного стиля интерьера.
Для того, чтобы создать приятную атмосферу и подарить гостям комфорт выбирайте кресла или стулья с мягким сидением с подлокотниками. Приятный дизайн подчеркнет общий стиль, а яркие расцветки выгодно расставят акценты.
Интернет-магазин ChiedoCover предлагает большой выбор мебели по оптовым ценам. Доставка осуществляется во все уголки города Новокузнецк.
Преимущества сотрудничества с нашей компанией:
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новокузнецку осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новокузнецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новокузнецку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новокузнецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня