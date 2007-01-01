Стулья для зала ожидания в Ухте оптом

от 1 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, свтело-серое, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, свтело-серое
Настоящее фото товара Складной стул Трансформер лайт бордо, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Складной стул Трансформер лайт бордо
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, антик медь/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной с твердой спинкой, антик медь/ коричневый
Настоящее фото товара Стул Монти-Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Монти-Люкс
Настоящее фото товара Стул Комо, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Комо
Настоящее фото товара Стул Эмполи Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Эмполи Лофт
Настоящее фото товара Стул Милан эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул Милан эмаль
Настоящее фото товара Стул Лацио Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Лацио Люкс
Настоящее фото товара Стул Рим хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Рим хром
Настоящее фото товара Стул Рим со вставкой эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Рим со вставкой эмаль
Настоящее фото товара Стул Рим эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Рим эмаль
Настоящее фото товара Стул Solar, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Solar, желтый, ножки металл
Настоящее фото товара Стул Киви, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви, желтый
Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
4 370 ₽
4.3
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
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Стулья для зала ожидания в Ухте и Республике Коми

Стулья занимают особое место в зале ожидания, они просто необходимы при оснащении офисов и общественных учреждений, для которых прием посетителей является важной составляющей рабочего процесса. Главные критерии для выбора мебели - внешний вид и комфорт, ведь неаккуратная и неудобная мебель может заставить человека покинуть заведение.

Чтобы сделать грамотный выбор, необходимо определиться какой тип мебели нужен именно вашему помещению. Стулья могут отличаться по конфигурации, размеру, стилю.

Тип и конфигурация мебели

Для больших залов ожидания изготавливают целые секции стульев - по 2-4 стула в одной секции. Как правило такие стулья подвержены большой проходимости, поэтому главными критериями являются прочность, надежность и практичность эксплуатации. Это возможно благодаря современным материалам и методам изготовления.

Стулья на металлокаркасе – самый оптимальный вариант для небольших залов. Некоторые модели, представленные в нашем каталоге выполнены в стиле лофт и способны украсить помещения современного стиля интерьера.

Для того, чтобы создать приятную атмосферу и подарить гостям комфорт выбирайте кресла или стулья с мягким сидением с подлокотниками. Приятный дизайн подчеркнет общий стиль, а яркие расцветки выгодно расставят акценты.

Где купить стулья для посетителей оптом в Ухте

Интернет-магазин ChiedoCover предлагает большой выбор мебели по оптовым ценам. Доставка осуществляется во все уголки города Ухта.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией:

  • Качественные материалы, изготовленные у проверенных производителей;
  • Контроль работы на всех этапах производства;
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Разработанная нами система скидок при заказе оптовой партии товаров;
  • Доставка любой транспортной компанией на выбор покупателя в любой район Ухты;
  • За счет собственного производства наши цены ниже средних цен по Ухте.

Почему стулья для зала ожидания покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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