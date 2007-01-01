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          Товары по акции

          Стулья для заседаний в Анжеро-Судженске оптом

          от 1 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Анжеро-Судженску и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Изо с пюпитром, красный
          Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Офисный с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Джуна
          Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Изо G
          Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Изо GTS
          Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо PL
          Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Сильвия
          Настоящее фото товара Стул София, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул София
          Настоящее фото товара Стул Троя, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Троя, светло-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо СТ
          Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Балун PLZ-2
          Настоящее фото товара Кресло Балун W , произведённого компанией ChiedoCover
          5 710 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Балун W
          Настоящее фото товара Кресло Балун X, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Балун X
          Настоящее фото товара Кресло Балун Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Балун Лайт
          Настоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Сильвия АРМ
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          Статусность и серьезность: выбираем стулья для заседаний

          Большую часть своей жизни человек проводит на работе, в последнее время увеличилось число компаний, которые предлагают работу в офисе. Для хорошей коммуникации, а также проведения переговоров между компаниями и корпорациями потребуется отельный кабинет или аудитория. Удобство и комфорт превыше всего, поэтому необходимо произвести мебельное оснащение данного помещения. В данном материале определим: как найти хорошие стулья для заседаний в Анжеро-Судженске?

          Признаки правильного выбора стульев для залов заседаний

          Для того, чтобы подчеркнуть статусность и серьезность Вашей компании необходимо отдавать предпочтение стильным и в тоже время удобным моделям. Одно из основных правил: стулья должны быть такой формы и дизайна, чтобы Ваши партнеры не отвлекали свое внимание на физические неудобства, таким образом, ничто не будет мешать ведению продуктивных круглых столов и других заседаний. Исходя из этого делаем вывод: удобные стулья для заседаний являются одной из основ отличного выбора.

          Кроме того, чтобы расположить Ваших гостей и потенциальных выгодных бизнес-партнеров необходимо создать подходящую атмосферу в помещении, где проводятся подобные встречи и переговоры. Такие модели станут замечательной возможностью для ее формирования. В зависимости от сферы деятельности в которой Вы работаете, следует подбирать стилистическое направление. На сегодняшний день хорошим трендом являются универсальные модели, которые удачно вписываются в тот или иной интерьер и считаются классикой на российском мебельном рынке. Белые стулья для заседаний прекрасно дополнят практически любой дизайн, этот цвет считается абсолютно нейтральным и отлично сочетается с любым стилем.

          Материал изготовления стульев для заседаний

          Принимая во внимание сферу применения данных моделей, определим наиболее подходящие материалы изготовления этих изделий. Одним из интересных вариантов, имеющих несколько преимуществ являются модели, каркас которых выполнен из высокопрочной стали. Если рассматривать на предмет долговечности и хороших эксплуатационных характеристик, то эти модели именно то, что нужно. Они невероятно практичные, их можно хорошо, а также быстро и легко очистить, в тоже время, они не накапливают грязь, поэтому буквально за несколько минут можно привести в порядок. Современный рынок мебели располагает к выбору, здесь имеется большое разнообразие моделей любых форм и цветов.

          Деревянные стулья для заседаний — еще один из вариантов изготовления, это более экологичный материал, который имеет большой срок службы и выгодно отличаются от своих аналогов. Эти изделия будут украшением любого помещения, помимо своих основных функций, они станут прекрасным декором для интерьера.

          Где купить стулья для заседаний в Анжеро-Судженске?

          Компания ChiedoCover с 2007 года основательно закрепила свои позиции на российском рынке гостинично-ресторанного бизнеса. В нашем активе ответственное и доброжелательное отношение к каждому клиенту, мы дорожим своей репутацией, поэтому предлагаем проверенную временем продукцию, которая имеет отличные эксплуатационные характеристики. Успешно занимаясь комплексным оснащением ресторанов, кафе и гостиниц мы наработали постоянных клиентов, которые делают заказы только у нас.

          Купить стулья для заседаний можно на нашем сайте. Здесь все очень просто: Вам необходимо перейти по ссылке на наш сайт, оформить заказ и все. Далее с Вами свяжутся наши компетентные менеджеры и ответят на сопутствующие вопросы по каталогу продукции, а также наличии и сроках доставки.

          Почему стулья для заседаний покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Анжеро-Судженск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Анжеро-Судженску ?

            Доставка товара по Анжеро-Судженску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Анжеро-Судженску ?

            Стоимость доставки по Анжеро-Судженску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Анжеро-Судженску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Анжеро-Судженску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Анжеро-Судженске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Анжеро-Судженску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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