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          Товары по акции

          Стулья для зоны ожидания в Боровичах оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Боровичам и Новгородской области

          Настоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гранд, зеленый вельвет
          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Диана, вельвет серебристый
          Настоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Диана, микрофибра цвет стальной
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кромвель, бежевый
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кромвель, желтый
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кромвель, серый
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кромвель, синий
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кромвель, фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Монарх, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Монарх, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Монарх, розовый
          Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Монарх, серый
          Настоящее фото товара Стул Космос, серый ПУ, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Космос, серый ПУ
          Настоящее фото товара Стул Джулиан, серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Джулиан, серый с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Диана, вельвет изумрудный
          Настоящее фото товара Стул Монарх, морской, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Монарх, морской
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          5 490 ₽6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
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          Стулья для зоны ожидания в Боровичах и Новгородской области

          Зона ожидания – это место, где происходит первое ознакомление посетителей и формируется будущее отношение к компании. Поэтому атмосфера зоны для ожидания должна быть максимально комфортной и уютной, чтобы создать приятное впечатление. Дизайнеры интерьеров уделяет особое внимание на оформление этой зоны.

          Мебель для посетителей должна решать сразу две задачи – функциональную и дизайнерскую. Высококачественная мебель подчеркивает статус компании, влияет на ее имидж. Первое на что обращают внимание, входя в зал, это стулья. Поэтому стоит серьёзно отнестись к их выбору.

          Для создания комфорта в офисе, необходимо оборудовать достаточное количество сидячих мест в зонах ожидания и общения посетителей с сотрудниками вашей компании.

          Тип мебели

          В качестве стульев для посетителей могут использоваться обычные офисные стулья, кресла, а также комплектации моделей с подлокотниками.

          Наша компания предлагает большой выбор стульев и кресел в Москве для посетителей. Каждая модель имеет в наличии большое количество вариантов обивки и каркаса, что позволяет сконструировать уникальную модель стула, подчёркивающего стиль зала.

          Материалы

          От материалов зависит срок службы и презентабельный внешний вид. Самыми прочными и долговечными моделями являются стулья на металлокаркасе. Хромированный металл надолго сохраняет свой характерный блеск и не подвергается эффекту коррозии. Благодаря особенной обработке стулья надолго сохраняю презентабельный внешний вид.

          В качестве обивки используются ткани повышенной прочности –Вельвет, Жаккард, Габардин. Также широко применяется экокожа – за материалом легко ухаживать, он надолго сохраняет эксплуатационные свойства и не подвергается истиранию.

          Стиль

          Интерьер зоны ожидания должен быть спроектирован на высоком уровне. А мебель в свою очередь должна подчеркивать этот интерьер. Например, модели типа Гранд, Шарлотта, Венера прекрасно впишутся в классический стиль залов, а кресла Кромвель, Квини, Монарх подойдут для современных интерьеров. Некоторые модели стульев могут выгодно расставить акценты за счет цветовой гаммы.

          Где купить стулья для зоны ожидания оптом в Боровичах?

          Наша компания ChiedoCover занимается поставкой мебели по всему городу Боровичи и по Новгородской области. В электронном каталоге вы найдете подходящее решение по выгодной цене. При оптовых заказах действует разработанная нами система скидок. А благодаря собственному производству наши ценники ниже средних по {{city_d}.

          Почему стулья для зоны ожидания покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Боровичи и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Боровичам ?

            Доставка товара по Боровичам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Боровичам ?

            Стоимость доставки по Боровичам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Боровичам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Боровичам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Боровичах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Боровичам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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