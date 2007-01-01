Стулья для зоны ожидания в Тайшете оптом

от 3 290 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Кресло Уни Ка, произведённого компанией ChiedoCover
12 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Уни Ка
Настоящее фото товара Стул Верона, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Верона, хром
Настоящее фото товара Стул Марино Люкс хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Марино Люкс хром
Настоящее фото товара Стул Марино Люкс эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Марино Люкс эмаль
Настоящее фото товара Стул Модена Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Модена Лофт
Настоящее фото товара Стул Модена Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Модена Люкс
Настоящее фото товара Стул Милан хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Милан хром
Настоящее фото товара Стул Марсель хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Марсель хром
Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прозрачный на полозьях Gliss серый
Настоящее фото товара Стул пластиковый с подушкой Coffee, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый с подушкой Coffee
Настоящее фото товара Мягкий стул Румба, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкий стул Румба
Настоящее фото товара Мягкий стул Кассиопея, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Мягкий стул Кассиопея
Настоящее фото товара Мягкий стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкий стул Дуглас
Настоящее фото товара Стул MALAWI GREY, произведённого компанией ChiedoCover
10 200 ₽
Оптовая цена
5
Стул MALAWI GREY
Настоящее фото товара Стул Киви, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви, желтый
Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
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Стулья для зоны ожидания в Тайшете и Иркутской области

Зона ожидания – это место, где происходит первое ознакомление посетителей и формируется будущее отношение к компании. Поэтому атмосфера зоны для ожидания должна быть максимально комфортной и уютной, чтобы создать приятное впечатление. Дизайнеры интерьеров уделяет особое внимание на оформление этой зоны.

Мебель для посетителей должна решать сразу две задачи – функциональную и дизайнерскую. Высококачественная мебель подчеркивает статус компании, влияет на ее имидж. Первое на что обращают внимание, входя в зал, это стулья. Поэтому стоит серьёзно отнестись к их выбору.

Для создания комфорта в офисе, необходимо оборудовать достаточное количество сидячих мест в зонах ожидания и общения посетителей с сотрудниками вашей компании.

Тип мебели

В качестве стульев для посетителей могут использоваться обычные офисные стулья, кресла, а также комплектации моделей с подлокотниками.

Наша компания предлагает большой выбор стульев и кресел в Москве для посетителей. Каждая модель имеет в наличии большое количество вариантов обивки и каркаса, что позволяет сконструировать уникальную модель стула, подчёркивающего стиль зала.

Материалы

От материалов зависит срок службы и презентабельный внешний вид. Самыми прочными и долговечными моделями являются стулья на металлокаркасе. Хромированный металл надолго сохраняет свой характерный блеск и не подвергается эффекту коррозии. Благодаря особенной обработке стулья надолго сохраняю презентабельный внешний вид.

В качестве обивки используются ткани повышенной прочности –Вельвет, Жаккард, Габардин. Также широко применяется экокожа – за материалом легко ухаживать, он надолго сохраняет эксплуатационные свойства и не подвергается истиранию.

Стиль

Интерьер зоны ожидания должен быть спроектирован на высоком уровне. А мебель в свою очередь должна подчеркивать этот интерьер. Например, модели типа Гранд, Шарлотта, Венера прекрасно впишутся в классический стиль залов, а кресла Кромвель, Квини, Монарх подойдут для современных интерьеров. Некоторые модели стульев могут выгодно расставить акценты за счет цветовой гаммы.

Где купить стулья для зоны ожидания оптом в Тайшете?

Наша компания ChiedoCover занимается поставкой мебели по всему городу Тайшет и по Иркутской области. В электронном каталоге вы найдете подходящее решение по выгодной цене. При оптовых заказах действует разработанная нами система скидок. А благодаря собственному производству наши ценники ниже средних по {{city_d}.

Почему стулья для зоны ожидания покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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