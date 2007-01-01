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Зона ожидания – это место, где происходит первое ознакомление посетителей и формируется будущее отношение к компании. Поэтому атмосфера зоны для ожидания должна быть максимально комфортной и уютной, чтобы создать приятное впечатление. Дизайнеры интерьеров уделяет особое внимание на оформление этой зоны.
Мебель для посетителей должна решать сразу две задачи – функциональную и дизайнерскую. Высококачественная мебель подчеркивает статус компании, влияет на ее имидж. Первое на что обращают внимание, входя в зал, это стулья. Поэтому стоит серьёзно отнестись к их выбору.
Для создания комфорта в офисе, необходимо оборудовать достаточное количество сидячих мест в зонах ожидания и общения посетителей с сотрудниками вашей компании.
Тип мебели
В качестве стульев для посетителей могут использоваться обычные офисные стулья, кресла, а также комплектации моделей с подлокотниками.
Наша компания предлагает большой выбор стульев и кресел в Москве для посетителей. Каждая модель имеет в наличии большое количество вариантов обивки и каркаса, что позволяет сконструировать уникальную модель стула, подчёркивающего стиль зала.
Материалы
От материалов зависит срок службы и презентабельный внешний вид. Самыми прочными и долговечными моделями являются стулья на металлокаркасе. Хромированный металл надолго сохраняет свой характерный блеск и не подвергается эффекту коррозии. Благодаря особенной обработке стулья надолго сохраняю презентабельный внешний вид.
В качестве обивки используются ткани повышенной прочности –Вельвет, Жаккард, Габардин. Также широко применяется экокожа – за материалом легко ухаживать, он надолго сохраняет эксплуатационные свойства и не подвергается истиранию.
Стиль
Интерьер зоны ожидания должен быть спроектирован на высоком уровне. А мебель в свою очередь должна подчеркивать этот интерьер. Например, модели типа Гранд, Шарлотта, Венера прекрасно впишутся в классический стиль залов, а кресла Кромвель, Квини, Монарх подойдут для современных интерьеров. Некоторые модели стульев могут выгодно расставить акценты за счет цветовой гаммы.
Наша компания ChiedoCover занимается поставкой мебели по всему городу Всеволожск и по Ленинградской области. В электронном каталоге вы найдете подходящее решение по выгодной цене. При оптовых заказах действует разработанная нами система скидок. А благодаря собственному производству наши ценники ниже средних по {{city_d}.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Всеволожску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Всеволожску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Всеволожску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Всеволожску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня