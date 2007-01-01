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          Товары по акции

          Стулья Eames белые в Бийске оптом

          от 1 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бийску и Алтайскому краю

          Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          Хит
          1 690 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          3 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames DAW белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames DAR белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          2 990 ₽3 699 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames DSR белый
          Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          4 490 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул EAMES барный белый
          Настоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames W белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
          Настоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          2 190 ₽2 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames M белый
          Настоящее фото товара Стул Kvadro белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kvadro белый
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          Белые стулья Eames – незаменимый элемент мебели в любом интерьере

          Стулья абсолютно заслуженно являются основой любого интерьера, без этого элемента мебели невозможно себе представить современную жизнь. В Бийске достаточно богатый выбор мебели на любой вкус. Белые стулья Eames успешно используются в быту на повседневной основе и очень популярны во всем мире. Выбирая данный изделия, Вы точно не прогадаете, в данной статье разберем их технические характеристики, а также особенности и основные преимущества.

          Белые стулья Eames: технические характеристики

          В настоящее время одними из хитов продаж являются пластиковые стулья Eames белый. Они имеют роскошный внешний вид и отличаются долговечностью. Изготавливаются данные модели из качественного пластика, который не источает неприятные запахи, они не токсичны, все изделия сертифицированы и отвечают необходимым требованиям безопасности. Таким образом, они уверенно могут использоваться в жилых помещениях. Ножки стула выполнены из бука, такое сочетание превосходно и органично смотрится как на кухне, так и в комнате. Рассматривая данные изделия поближе в первую очередь хочется отметить европейский дизайн, целостный и неповторимый внешний вид. Такие модели считаются универсальными, если Вы хотите обновить помещение посредством мебели, то это именно то, что нужно. Они отлично подходят как для классики, так и для других стилей.

          Стулья Eames белые для кухни

          Компактные белые стулья Eames легко вписываются в интерьеры кухни или квартиры-студии. Спинка стула — это отличительная особенность изделия. Она спроектирована по особой технологии, благодаря этому спина человека не устает даже при длительном сидении и таким образом достигается исключительная комфортабельность и удобство. Легкий вес — еще одно преимущество данных моделей, такой стул могут поднять даже дети. Это одно из определяющих достоинств, поскольку при уборке помещения, они также без труда переставляются и нисколько не мешают наведению чистоты в доме.

          Кроме того, можно добавить мягкости и приобрести подушку на белые стулья Eames. Они органично смотрятся и в таком комплекте, за счет своего европейского стиля привносят в интерьер современный дизайн и утонченный вкус. Белые стулья Eames для дома - отличная инвестиция, которая оправдает вложенные средства.

          Как мы видим, мягкие белые стулья Eames являются замечательной меблировкой любой кухни. Они выполнены из хорошего качественного пластика, поэтому даже новые модели абсолютно не источают никаких запахов, можно быть уверенным — они абсолютно безопасны. Если Вы желаете оснастить кухню современной, стильной и модной мебелью, тогда такие изделия — лучший решение для Вашего дома. Приемлемая стоимость в сочетании с комфортом и уютом отлично подчеркнет отменный вкус обладателей этой мебели.

          Где купить белые стулья Eames в Бийске?

          Компания ChiedoCover осуществляет производство и продажу современной, стильной, а также качественной и долговечной мебели. На сайте представлен широкий ассортимент мебели: стулья, столы, диваны, кресла, элитный текстиль и аксессуары. Здесь Вы сможете подобрать необходимые модели и произвести меблировку любого помещения. Мы доверяем выбор сырья нашим проверенным поставщикам, поэтому наша продукция отвечает всем необходимым требованиям безопасности.

          Купить белые стулья Eames можно на нашем сайте. Для этого необходимо перейти по ссылке на главную страницу, в каталоге продукции сделать выбор понравившейся мебели. Далее с Вами свяжутся наши профессиональные и опытные менеджеры. Если Вы не желаете переплачивать, тогда наша компания — это именно то, что нужно: актуальные и приемлемые цены в сочетании с надежностью и высоким качеством полностью удовлетворят Вашим запросам.

          Почему стулья eames белые покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бийску ?

            Доставка товара по Бийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бийску ?

            Стоимость доставки по Бийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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