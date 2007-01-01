Стулья абсолютно заслуженно являются основой любого интерьера, без этого элемента мебели невозможно себе представить современную жизнь. В Череповце достаточно богатый выбор мебели на любой вкус. Белые стулья Eames успешно используются в быту на повседневной основе и очень популярны во всем мире. Выбирая данный изделия, Вы точно не прогадаете, в данной статье разберем их технические характеристики, а также особенности и основные преимущества.
В настоящее время одними из хитов продаж являются пластиковые стулья Eames белый. Они имеют роскошный внешний вид и отличаются долговечностью. Изготавливаются данные модели из качественного пластика, который не источает неприятные запахи, они не токсичны, все изделия сертифицированы и отвечают необходимым требованиям безопасности. Таким образом, они уверенно могут использоваться в жилых помещениях. Ножки стула выполнены из бука, такое сочетание превосходно и органично смотрится как на кухне, так и в комнате. Рассматривая данные изделия поближе в первую очередь хочется отметить европейский дизайн, целостный и неповторимый внешний вид. Такие модели считаются универсальными, если Вы хотите обновить помещение посредством мебели, то это именно то, что нужно. Они отлично подходят как для классики, так и для других стилей.
Компактные белые стулья Eames легко вписываются в интерьеры кухни или квартиры-студии. Спинка стула — это отличительная особенность изделия. Она спроектирована по особой технологии, благодаря этому спина человека не устает даже при длительном сидении и таким образом достигается исключительная комфортабельность и удобство. Легкий вес — еще одно преимущество данных моделей, такой стул могут поднять даже дети. Это одно из определяющих достоинств, поскольку при уборке помещения, они также без труда переставляются и нисколько не мешают наведению чистоты в доме.
Кроме того, можно добавить мягкости и приобрести подушку на белые стулья Eames. Они органично смотрятся и в таком комплекте, за счет своего европейского стиля привносят в интерьер современный дизайн и утонченный вкус. Белые стулья Eames для дома - отличная инвестиция, которая оправдает вложенные средства.
Как мы видим, мягкие белые стулья Eames являются замечательной меблировкой любой кухни. Они выполнены из хорошего качественного пластика, поэтому даже новые модели абсолютно не источают никаких запахов, можно быть уверенным — они абсолютно безопасны. Если Вы желаете оснастить кухню современной, стильной и модной мебелью, тогда такие изделия — лучший решение для Вашего дома. Приемлемая стоимость в сочетании с комфортом и уютом отлично подчеркнет отменный вкус обладателей этой мебели.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Череповцу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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