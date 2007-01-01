Современная мебель очень многофункциональная: это не только комфорт и удобство, но и высокая эстетика. Хорошо подобранная мебель буквально преображает интерьер помещения. Качественные материалы обеспечивают надежность, а также устойчивость и долговечность стульев. В Белорецке существует большой ассортимент моделей, как сделать правильный выбор и не пожалеть?
Стулья Eames черные — выбор для тех, кто ценит повышенный комфорт, удобство и любит наслаждаться не просто хорошей мебелью, а изысканной и культовой моделью, которая никого не оставит равнодушным. Данные изделия смело можно назвать универсальными, они отлично вписываются практически в любой дизайн-интерьера. Черный цвет очень распространен на мебельном рынке и используется во многих стилевых направлениях. Познакомимся поближе с этими моделями, рассмотрев их преимущества и технические характеристики.
Мебельное оснащение кафе, а также ресторанов и мест общественного питания — непростая задача, найти правильную композицию интерьера, мебели и стиля является первостепенной задачей. Данные изделия просто незаменимы в сегменте HoReCa, благодаря компактности они отлично подходят как для более крупных по площади заведений, так и для небольших кафе и уютных ресторанов. Эта модель спроектирована таким образом, что идеально подходит для комфортного времяпрепровождения, спинка стула соответствует антропометрическим данным человека. Таким образом, достигается удобство — посетители и гости заведений не почувствуют дискомфорта даже при длительном нахождении на стуле, это положительно сказывается на итоговый чек столика и прибыльности малого бизнеса. Черные стулья Eames – это непревзойденный стиль и модный дизайн, в стремлении привлечь гостей — это идеальное решение.
Следует отметить практичность и неприхотливость в уходе: для того, чтобы их привести в порядок нужна только влажная салфетка и несколько минут. Эти стулья не накапливают пыль и грязь, экологичны и абсолютно безопасны для эксплуатации. Износостойкость — одно из главных преимуществ: данные изделия достойно переносят повседневную нагрузку, не истираются со временем успешно сохраняя презентабельный внешний вид. Это отличная инвестиция в Ваш малый бизнес.
Эти стулья имеют множество достоинств: они универсальны, поэтому их можно использовать как в классическом стиле, так и в других популярных направлениях. Широкая распространенность хорошо сказывается на доступности: такие модели имеют относительно невысокую стоимость. Максимальный комфорт и удобство — еще одно из преимуществ, черные стулья Eames делают жизнь проще — это прекрасный досуг, общение с друзьями или какое-либо торжественное и праздничное мероприятие. Высокое качество пластика и сборки: металлический каркас, деревянные ножки являются гарантией прочности, а также максимальной надежности и долговечности. Они очень устойчивы и легко справляются с полной посадкой.
Эти модели имеют большой спектр применения: они хорошо подходят для офиса и дома, буквально на все случаи жизни. На сегодняшний день их можно встретить где угодно.
Данные изделия являются отличным вариантом для мебельного оснащения дома: компактные, удобные, легкие — они принесут в дом комфорт и уют. Данные изделия рассчитаны на каждодневное использование, поэтому одним из важных моментов является простой уход. Эти модели не требуют к себе повышенного внимания, чаще всего достаточно всего лишь влажной уборки. Высокое качество сборки, каждый элемент стула составляют цельную композицию, они очень устойчивы, что обеспечивает большой эксплуатационный срок. Они очень комфортны для чтения книги, общения с друзьями, а также обеда и ужина. Не вызывают дискомфорта в спине при длительном сидении, конструкция стула позволяет слегка откидывать спину назад, тем самым достигается максимальное удобство.
Помимо того, черные стулья Eames легко вписываются в уже существующий дизайн интерьера, универсальный цвет — одно из преимуществ. Это один из лидеров продаж на российском мебельном рынке.
ChiedoCover – компания-производитель мебели и текстиля для дома, а также офиса и сегмента HoReCa. Нашу мебель отличает прочность и надежность, наши дизайнеры стремятся разрабатывать мебель, которая максимально проста в эксплуатации и удобна. Производство компании располагается в Кировской области, доставка мебели доступна в любой регион России и стран СНГ. За время существования компании мы установили партнерские отношения со многими известными заведениями в сегменте HoReCa. ChiedoCover открывает шоурумы во многих городах России, большие планы, высокие цены являются отличительными чертами нашей компании.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Белорецку осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Белорецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Белорецку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Белорецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня