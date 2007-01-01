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          Товары по акции

          Стулья Eames DAW в Балтийске оптом

          от 3 999 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Балтийску и Калининградской области

          Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          4 490 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames DAW белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          4 490 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames DAW черный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DAW голубой
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          4 490 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames DAW красный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          4 490 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames DAW желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 700 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames DAW PC прозрачный серый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
          5 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames DAW PC прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DAW коричневый
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          Стулья Eames DAW – великолепное дизайнерское решение

          Многофункциональная мебель пользуется повышенным спросом во все времена. Сегодня довольно не просто определиться с выбором, когда существует широкий ассортимент, то бывает трудно остановиться на какой-то одной модели. Стулья Eames DAW – уникальное и потрясающее дизайнерское решение. Данные изделия не просто станут многофункциональной мебелью в Вашем доме, но невероятно украсят абсолютно любое помещение. Рассмотрим эти модели более подробно, выделим главные преимущества и их технические характеристики.

          Стулья Eames DAW белый — традиционный вариант меблировки

          Классикой жанра считаются подобные стулья, выполненные в белом цвете. Такие модели органично и удачно вписываются практически во все интерьеры помещений. Они производятся из полипропилена — экологичного и удобного в применении материала. Спинка стула обладает повышенной комфортабельностью, очень упруга и прогибается с усилием, таким образом, это говорит о том, что при производстве применяется первичный пластик. Современные модели предельно безопасны, они не гипоаллергенны, поэтому не вызывают никаких аллергических реакций на коже. В тоже время подобные изделия не источают неприятных запахов, так что их можно с уверенностью использовать дома и на повседневной основе. Благодаря металлическому каркасу появляется надежность, а также устойчивость к внешним раздражителям и воздействиям. Они достойно справляются с большими нагрузками — это данные модели отличает от своих аналогов. Белый цвет считается марковитым, однако белые стулья Eames DAW прекрасно сохраняют первоначальный вид и насыщенный цвет на протяжении всего эксплуатационного срока. Эти модели отличаются эксклюзивным внешним видом, они считаются универсальными и отлично смотрятся в самых популярных и современных стилевых направлениях.

          Стулья Eames DAW для дома: практичность и надежность

          Данные модели будут просто незаменимыми для дома, они характеризуются легким весом и очень компактны, поэтому максимально удобны в использовании и подойдут даже для маленьких помещений, например, квартиры — студии. Сегодня в каталоге представлены самые различные цвета: яркие, стильные оттенки, классический белый, черный, синий, зеленый и многие другие. Это позволяет подобрать лучший вариант в соответствии с внутренней отделкой помещения. Подобные стулья разработаны и спроектированы с учетом антропометрических данных среднестатистического человека, поэтому такие модели не предоставят дискомфорта даже при постоянном и длительном сидении. Кроме того, это идеальный вариант для вечернего релакса, когда необходимо поработать дома, эта мебель обладает отличными показателями комфортабельности и удобства.

          Кроме того, хорошим решением станут чехлы на стулья Eames DAW, мягкая обивка может великолепно обновить стиль стула, а также добавит удобств, они, несомненно, будут любимыми у всех Ваших домашних. Цвет чехлов на стулья может быть разный, в каталоге продукции имеется большая цветовая гамма.

          Следует отметить, что стулья Eames DAW могут использоваться на мебельного оснащения помещений для проведения различных пресс-конференций, а также брифингов и мастер-классов. Они без труда передвигаются с места на место, высококачественный пластик хорошо выдерживает максимальные нагрузки, поэтому полная посадка и каждодневное использование никак негативно не отразится на качестве изделий. Еще одним преимуществом является практичность, такие модели убираются буквально за несколько минут посредством простой салфетки из микрофибры. Таким образом, для того, чтобы подготовить стулья к приходу новой группы слушателей не потребуется много времени. Стулья Eames DAW идеально придадут помещению новый образ, а также привнесут что-то оригинальное в уже привычный интерьер помещения. Это также хорошее решение для стилевого обновления.

          Итак, стулья Eames DAW – уникальная модель, характеризующаяся отличным качеством, невероятным внешним видом, практичностью, долговечностью, а также приемлемой стоимостью и надежностью. Они считаются лидерами продаж на российском рынке, широко используются в различных сферах жизни.

          Где купить стулья Eames DAW в Балтийске?

          Компания ChiedoCover является лидером по продажам стульев и столов на российском рынке. Высокий профессионализм, большой опыт по мебельному оснащению кафе, ресторанов, а также дома и офиса является определяющим в выборе нашей компании. ChiedoCover постоянно обновляет линейный ряд продукции, создает новые модели, которые упрощают и улучшают повседневную жизнь каждого человека. В каталоге имеются мебель и необходимые аксессуары на любой вкус и кошелек. Доставка мебели может осуществляться по всей России и СНГ.

          Купить стулья Eames DAW в Балтийске можно на нашем официальном сайте. Если Вы не смогли определиться с выбором модели, то наши опытные менеджеры окажут профессиональную консультацию и смогут порекомендовать наилучший вариант, учитывая все Ваши потребности и пожелания. Компания ChiedoCover постоянно развивается и ставит перед собой самые высокие цели. В России открываются новые шоурумы, расширяется производство и увеличиваются объемы выполненных заказов.

          Почему стулья eames daw покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Балтийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Балтийску ?

            Доставка товара по Балтийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Балтийску ?

            Стоимость доставки по Балтийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Балтийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Балтийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Балтийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Балтийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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