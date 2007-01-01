Многофункциональная мебель пользуется повышенным спросом во все времена. Сегодня довольно не просто определиться с выбором, когда существует широкий ассортимент, то бывает трудно остановиться на какой-то одной модели. Стулья Eames DAW – уникальное и потрясающее дизайнерское решение. Данные изделия не просто станут многофункциональной мебелью в Вашем доме, но невероятно украсят абсолютно любое помещение. Рассмотрим эти модели более подробно, выделим главные преимущества и их технические характеристики.
Классикой жанра считаются подобные стулья, выполненные в белом цвете. Такие модели органично и удачно вписываются практически во все интерьеры помещений. Они производятся из полипропилена — экологичного и удобного в применении материала. Спинка стула обладает повышенной комфортабельностью, очень упруга и прогибается с усилием, таким образом, это говорит о том, что при производстве применяется первичный пластик. Современные модели предельно безопасны, они не гипоаллергенны, поэтому не вызывают никаких аллергических реакций на коже. В тоже время подобные изделия не источают неприятных запахов, так что их можно с уверенностью использовать дома и на повседневной основе. Благодаря металлическому каркасу появляется надежность, а также устойчивость к внешним раздражителям и воздействиям. Они достойно справляются с большими нагрузками — это данные модели отличает от своих аналогов. Белый цвет считается марковитым, однако белые стулья Eames DAW прекрасно сохраняют первоначальный вид и насыщенный цвет на протяжении всего эксплуатационного срока. Эти модели отличаются эксклюзивным внешним видом, они считаются универсальными и отлично смотрятся в самых популярных и современных стилевых направлениях.
Данные модели будут просто незаменимыми для дома, они характеризуются легким весом и очень компактны, поэтому максимально удобны в использовании и подойдут даже для маленьких помещений, например, квартиры — студии. Сегодня в каталоге представлены самые различные цвета: яркие, стильные оттенки, классический белый, черный, синий, зеленый и многие другие. Это позволяет подобрать лучший вариант в соответствии с внутренней отделкой помещения. Подобные стулья разработаны и спроектированы с учетом антропометрических данных среднестатистического человека, поэтому такие модели не предоставят дискомфорта даже при постоянном и длительном сидении. Кроме того, это идеальный вариант для вечернего релакса, когда необходимо поработать дома, эта мебель обладает отличными показателями комфортабельности и удобства.
Кроме того, хорошим решением станут чехлы на стулья Eames DAW, мягкая обивка может великолепно обновить стиль стула, а также добавит удобств, они, несомненно, будут любимыми у всех Ваших домашних. Цвет чехлов на стулья может быть разный, в каталоге продукции имеется большая цветовая гамма.
Следует отметить, что стулья Eames DAW могут использоваться на мебельного оснащения помещений для проведения различных пресс-конференций, а также брифингов и мастер-классов. Они без труда передвигаются с места на место, высококачественный пластик хорошо выдерживает максимальные нагрузки, поэтому полная посадка и каждодневное использование никак негативно не отразится на качестве изделий. Еще одним преимуществом является практичность, такие модели убираются буквально за несколько минут посредством простой салфетки из микрофибры. Таким образом, для того, чтобы подготовить стулья к приходу новой группы слушателей не потребуется много времени. Стулья Eames DAW идеально придадут помещению новый образ, а также привнесут что-то оригинальное в уже привычный интерьер помещения. Это также хорошее решение для стилевого обновления.
Итак, стулья Eames DAW – уникальная модель, характеризующаяся отличным качеством, невероятным внешним видом, практичностью, долговечностью, а также приемлемой стоимостью и надежностью. Они считаются лидерами продаж на российском рынке, широко используются в различных сферах жизни.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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