Стулья Eames коричневые в Азове оптом

от 2 290 ₽

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Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 999 ₽
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4.5
Стул Eames DAW коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames DAR коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DSR коричневый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW SOFT рогожка светло-коричневый
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Универсальные коричневые стулья Eames для дома и HoReCa

Европейские стиль и современный внешний вид мебели — залог успешной меблировки. Выбор стульев непростая задача, для того, чтобы найти комфортабельную и удобную мебель необходимо учитывать несколько параметров. Во-первых, высокое качество — одна из важнейших составляющих абсолютно любого мебельного оснащения помещения. Во-вторых, презентабельный внешний вид, благодаря чему создается приятное общее впечатление об интерьере. В-третьих, практичность, данное качество обуславливает простой и легкий уход, таким образом, не потребуется дополнительные усилия для уборки за данной мебелью. Данное сочетание вышеописанных параметров позволит подобрать хороший вариант мебели, которая прослужит много лет. Итак, отличным решением в меблировку дома, а также офиса и гостинично-ресторанного бизнеса являются коричневые стулья Eames. На сегодняшний день в Азове это одна из самых популярных и востребованных моделей, широко использующихся в различных сферах. Рассмотрим их более подробно.

История стульев Eames

Данные изделия были разработаны супружеской парой Чарльзом и Рей Измами приблизительно в середине 20 века. Все началось с экспериментов новых материалов, которые стали появляться в то время, Измы пытались адаптировать и приспособить их под нужды дизайна.

«Во второй половине 1940-х годов супруги (вместе с Саариненом, а также Нойтроем и другими) участвовали в программе местного архитектурного журнала по строительству особняков в новом вкусе. В одном из них - «Доме Имзов» — авторы поселились сами. В 2006 году эта яркая постройка получила статус Национального исторического памятника США». Супруги достигли успеха в дизайне мебели. В 1945 году они спроектировали фанерный стул Eames на котором можно сидеть развалясь. В 1956 году он был дополнен маленькой оттоманкой, став тем самым похожим на шезлонг». Википедия

Коричневые стулья Eames идеальны для современного дизайна

Эти стулья являются настоящим культом современного дизайна: уникальные формы, приятная эстетика и европейский внешний вид — именно так можно охарактеризовать данные модели. Коричневые стулья Eames считаются универсальными и отлично гармонируют с различными стилевыми направлениями. Одной из главных особенностей таких стульев является высокое качество и долговечность. Надежный каркас, устойчивые ножки из массива дерева обеспечивают надежность и повышенную износостойкость. Они спроектированы таким образом, что огибают спину человека, поэтому даже длительное нахождение не вызовет дискомфорта в спине и позволит заниматься делами или просто отдыхать не обращая внимание на неудобство.

Данные модели используются в самых различных сферах, так, это отличное решение для дома, где их можно поставить на кухне или в гостиной. Они готовы к ежедневной эксплуатации, легко справляются с физическим и механическим давлением и довольно просты в уборке. За счет того, что эти модели не накапливают пыль и грязь, то для ухода потребуется только влажная салфетка и буквально несколько минут.

Также коричневые стулья Eames – это хороший вариант для меблировки кафе, ресторанов и других мест общественного питания. Они обладают легким весом, считаются очень распространенными и доступными. Практичность, удобство и большой эксплуатационный срок обуславливают выбор именно в пользу этих моделей. Коричневый цвет символизирует основательность, а также стабильность и устойчивость. Это очень приятная расцветка положительно влияет на настроение и гармонию человека.

Преимущества коричневых стульев Eames

Высокое качество сборкиЭти стулья имеют надежный и прочный каркас
УниверсальностьОтлично вписываются в самые современные дизайн-проекты
Экологичность и безопасностьНе вызывают аллергических реакций и не источают неприятных запахов
Легкий вес и компактностьМожно разместить даже в небольших помещениях
ПрактичностьОбладают довольно простым и легким уходом, не требуют к себе повышенного внимания
ДолговечностьПри бережном отношении и своевременном уходе прослужат много лет, при этом не изменят презентабельный внешний вид и сохранят свои положительные качества

Где купить коричневые стулья Eames в Азове?

Наша компания основана в 2007 году и на протяжении многих лет бесперебойно осуществляет производство и продажу мебели и текстиля. Наши модели известны своим великолепным дизайном и непревзойденной эстетикой. Мы внимательно следим за высоким качеством, а также надежностью и прочностью изделий. Перед тем как доставить продукцию клиенту мы производим тщательный осмотр и проверяем качество мебели. Таким образом, гарантируется надежность и долговечность. Наше производство отличается своей многофункциональностью, мы закупили современное и уникальное оборудование, которое позволяет принимать большие оптовые заказы и розницу.

Купить коричневые стулья Eames в Азове можно у нас на официальном сайте. В каталоге продукции представлены самые популярные модели и уникальные товары, у нас Вы подберете лучшее решение для Вашего мебельного оснащения дома, офиса, ресторана, кафе и других помещений. Вы можете воспользоваться опцией «обратный звонок», наши опытные менеджеры свяжутся с Вами и проконсультируют относительно наших товаров и подберут оптимальный вариант, с учетом всех Ваших требований. Мебель от ChiedoCover – это хорошая инвестиция в Ваш дизайн-проект. Высокое качество и современный внешний вид позволяют украсить любое помещение, наполнить удобством и насладиться долговечностью нашей мебели.

Почему стулья eames коричневые покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Азов и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Азову ?

    Доставка товара по Азову осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Азову ?

    Стоимость доставки по Азову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Азову осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Азову телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Азове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Азову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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