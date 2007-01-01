Европейские стиль и современный внешний вид мебели — залог успешной меблировки. Выбор стульев непростая задача, для того, чтобы найти комфортабельную и удобную мебель необходимо учитывать несколько параметров. Во-первых, высокое качество — одна из важнейших составляющих абсолютно любого мебельного оснащения помещения. Во-вторых, презентабельный внешний вид, благодаря чему создается приятное общее впечатление об интерьере. В-третьих, практичность, данное качество обуславливает простой и легкий уход, таким образом, не потребуется дополнительные усилия для уборки за данной мебелью. Данное сочетание вышеописанных параметров позволит подобрать хороший вариант мебели, которая прослужит много лет. Итак, отличным решением в меблировку дома, а также офиса и гостинично-ресторанного бизнеса являются коричневые стулья Eames. На сегодняшний день в Барнауле это одна из самых популярных и востребованных моделей, широко использующихся в различных сферах. Рассмотрим их более подробно.
Данные изделия были разработаны супружеской парой Чарльзом и Рей Измами приблизительно в середине 20 века. Все началось с экспериментов новых материалов, которые стали появляться в то время, Измы пытались адаптировать и приспособить их под нужды дизайна.
«Во второй половине 1940-х годов супруги (вместе с Саариненом, а также Нойтроем и другими) участвовали в программе местного архитектурного журнала по строительству особняков в новом вкусе. В одном из них - «Доме Имзов» — авторы поселились сами. В 2006 году эта яркая постройка получила статус Национального исторического памятника США». Супруги достигли успеха в дизайне мебели. В 1945 году они спроектировали фанерный стул Eames на котором можно сидеть развалясь. В 1956 году он был дополнен маленькой оттоманкой, став тем самым похожим на шезлонг». Википедия
Эти стулья являются настоящим культом современного дизайна: уникальные формы, приятная эстетика и европейский внешний вид — именно так можно охарактеризовать данные модели. Коричневые стулья Eames считаются универсальными и отлично гармонируют с различными стилевыми направлениями. Одной из главных особенностей таких стульев является высокое качество и долговечность. Надежный каркас, устойчивые ножки из массива дерева обеспечивают надежность и повышенную износостойкость. Они спроектированы таким образом, что огибают спину человека, поэтому даже длительное нахождение не вызовет дискомфорта в спине и позволит заниматься делами или просто отдыхать не обращая внимание на неудобство.
Данные модели используются в самых различных сферах, так, это отличное решение для дома, где их можно поставить на кухне или в гостиной. Они готовы к ежедневной эксплуатации, легко справляются с физическим и механическим давлением и довольно просты в уборке. За счет того, что эти модели не накапливают пыль и грязь, то для ухода потребуется только влажная салфетка и буквально несколько минут.
Также коричневые стулья Eames – это хороший вариант для меблировки кафе, ресторанов и других мест общественного питания. Они обладают легким весом, считаются очень распространенными и доступными. Практичность, удобство и большой эксплуатационный срок обуславливают выбор именно в пользу этих моделей. Коричневый цвет символизирует основательность, а также стабильность и устойчивость. Это очень приятная расцветка положительно влияет на настроение и гармонию человека.
|Высокое качество сборки
|Эти стулья имеют надежный и прочный каркас
|Универсальность
|Отлично вписываются в самые современные дизайн-проекты
|Экологичность и безопасность
|Не вызывают аллергических реакций и не источают неприятных запахов
|Легкий вес и компактность
|Можно разместить даже в небольших помещениях
|Практичность
|Обладают довольно простым и легким уходом, не требуют к себе повышенного внимания
|Долговечность
|При бережном отношении и своевременном уходе прослужат много лет, при этом не изменят презентабельный внешний вид и сохранят свои положительные качества
Наша компания основана в 2007 году и на протяжении многих лет бесперебойно осуществляет производство и продажу мебели и текстиля. Наши модели известны своим великолепным дизайном и непревзойденной эстетикой. Мы внимательно следим за высоким качеством, а также надежностью и прочностью изделий. Перед тем как доставить продукцию клиенту мы производим тщательный осмотр и проверяем качество мебели. Таким образом, гарантируется надежность и долговечность. Наше производство отличается своей многофункциональностью, мы закупили современное и уникальное оборудование, которое позволяет принимать большие оптовые заказы и розницу.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Барнаулу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня