С формировании интерьера в кафе, ресторане и других заведений общественного питания стулья играют важную роль. Эти многофункциональные изделия отличаются восхитительным внешним видом, прекрасно дополняют интерьер и являются неотъемлемой частью мебельного оснащения в любом помещении. В данной статье рассмотрим красные стулья Eames – это один из самых распространенных и доступных вариантов на мебельном рынке в России. Исключительные эксплуатационные характеристики обуславливают их востребованность и популярность. Данные изделия невероятно комфортабельны и удобны в использовании. Изысканная внешняя эстетика в комбинации с отличным качеством и практичность выводит эти модели в хит продаж в России.
Эти модели очень устойчивы и мобильны, легкий вес и компактность позволяет довольно легко переместить их с одного места на другое. Благодаря небольшим габаритам подобные изделия смогут удачно вписываться даже в небольшие кафе и места общепита. Красные стулья Eames – идеальный вариант для различных стилей. Особенно актуальны они станут в поп-арте, а также итальянском и экологическом стиле. Яркий насыщенный цвет располагает к позитивному настроению гостей и посетителей.
Кроме того, данные модели изготавливаются по уникальной технологии, износостойкий и прочный каркас в сочетании с устойчивыми ножками продлевает эксплуатационный срок. При правильном использовании такие модели могут прослужить несколько лет. Спинка стула огибает принимает форму человеческого тела, так достигается максимальное удобство. Такие модели предоставят только положительные эмоции — это настоящий подарок Вашим гостям. Даже после длительного сидения на них не устает спина и не появляется никакого дискомфорта.
Помимо того, красные стулья Eames – отличное решение для зоны фуд-кортов в различных торговых центрах. Они роскошно и гармонично смотрятся в помещении залов, универсальный стиль, европейский, современный внешний вид станет гарантией великолепной эстетике зоны фуд-корта. Эти стулья не боятся различных загрязнений в виде остатков пищи и влаги. Качественный пластик отличается влагостойкостью: они довольно быстро и легко приводятся в полный порядок при помощи обычной влажной салфетки. Это важное преимущество, учитывая специфику подобных мест общественного питания. Таким образом, буквально пару минут и посадочное место снова готово к примему гостей.
Помимо того, данные изделия превосходный вариант для кухни в квартире. Они компактные, могут отлично вписаться даже в квартиру-студию, за счет высоких технических характеристик обеспечат большой срок службы. Кухня — это одно из самых проходных мест, поэтому важно отдавать предпочтение именно практичных изделиям. Красные стулья Eames как раз именно то, что нужно. Они не прихотливы в уходе, достаточно легко очищаются от пыли и грязи, поэтому не требуют к себе повышенного внимания. Легкий вес позволит переставить их с места на место даже хрупкой девушке. В тоже время хорошим преимуществом является гипоаллергенность, при регулярном использовании они не вызовут никаких аллергических реакций, а также они не источают сторонних и неприятных запахов. Это абсолютно безопасные изделия для кухни.
Следует отметить, что подобные модели удачно вписываются во многие стилевые направления. Таким образом, это идеальный вариант для современной кухни.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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