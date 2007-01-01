Стулья Eames красные в Йошкар-Оле оптом

от 2 190 ₽

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Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
2 190 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Красный
Настоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DAW красный
Настоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
Новинка
2 890 ₽3 599 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames DSR красный
Настоящее фото товара Стул Eames W красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames W красный
Настоящее фото товара Стул Eames M красный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames M красный
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Красные стулья Eames – необходимый элемент меблировки сегмента HoReCa

С формировании интерьера в кафе, ресторане и других заведений общественного питания стулья играют важную роль. Эти многофункциональные изделия отличаются восхитительным внешним видом, прекрасно дополняют интерьер и являются неотъемлемой частью мебельного оснащения в любом помещении. В данной статье рассмотрим красные стулья Eames – это один из самых распространенных и доступных вариантов на мебельном рынке в России. Исключительные эксплуатационные характеристики обуславливают их востребованность и популярность. Данные изделия невероятно комфортабельны и удобны в использовании. Изысканная внешняя эстетика в комбинации с отличным качеством и практичность выводит эти модели в хит продаж в России.

Красные стулья Eames — прекрасный вариант меблировки для HoReCa

Эти модели очень устойчивы и мобильны, легкий вес и компактность позволяет довольно легко переместить их с одного места на другое. Благодаря небольшим габаритам подобные изделия смогут удачно вписываться даже в небольшие кафе и места общепита. Красные стулья Eames – идеальный вариант для различных стилей. Особенно актуальны они станут в поп-арте, а также итальянском и экологическом стиле. Яркий насыщенный цвет располагает к позитивному настроению гостей и посетителей.

Кроме того, данные модели изготавливаются по уникальной технологии, износостойкий и прочный каркас в сочетании с устойчивыми ножками продлевает эксплуатационный срок. При правильном использовании такие модели могут прослужить несколько лет. Спинка стула огибает принимает форму человеческого тела, так достигается максимальное удобство. Такие модели предоставят только положительные эмоции — это настоящий подарок Вашим гостям. Даже после длительного сидения на них не устает спина и не появляется никакого дискомфорта.

Помимо того, красные стулья Eames – отличное решение для зоны фуд-кортов в различных торговых центрах. Они роскошно и гармонично смотрятся в помещении залов, универсальный стиль, европейский, современный внешний вид станет гарантией великолепной эстетике зоны фуд-корта. Эти стулья не боятся различных загрязнений в виде остатков пищи и влаги. Качественный пластик отличается влагостойкостью: они довольно быстро и легко приводятся в полный порядок при помощи обычной влажной салфетки. Это важное преимущество, учитывая специфику подобных мест общественного питания. Таким образом, буквально пару минут и посадочное место снова готово к примему гостей.

Красные стулья Eames для кухни

Помимо того, данные изделия превосходный вариант для кухни в квартире. Они компактные, могут отлично вписаться даже в квартиру-студию, за счет высоких технических характеристик обеспечат большой срок службы. Кухня — это одно из самых проходных мест, поэтому важно отдавать предпочтение именно практичных изделиям. Красные стулья Eames как раз именно то, что нужно. Они не прихотливы в уходе, достаточно легко очищаются от пыли и грязи, поэтому не требуют к себе повышенного внимания. Легкий вес позволит переставить их с места на место даже хрупкой девушке. В тоже время хорошим преимуществом является гипоаллергенность, при регулярном использовании они не вызовут никаких аллергических реакций, а также они не источают сторонних и неприятных запахов. Это абсолютно безопасные изделия для кухни.

Следует отметить, что подобные модели удачно вписываются во многие стилевые направления. Таким образом, это идеальный вариант для современной кухни.

Где купить красные стулья Eames?

Наша компания является надежным изготовителем банкетной мебели и текстиля. Мы осуществляем комплексную меблировку кафе, ресторанов, банкетных залов, а также офиса и других помещений. ChiedoCover на протяжении многих лет бесперебойно производит мебель премиум класса, наши модели отличаются качественной сборкой, долговечностью и практичностью. Наша мебель просто незаменима в сегменте HoReCa. Каталог продукции — наше преимущество. На сегодняшний день в нем представлено более 10000 товаров. Каждый покупатель сможет найти для себя именно ту модель, которая идеально впишется в интерьер любого помещения. Строгий контроль качества, высокие показатели износостойкости станут гарантией большого срока службы.

Купить красные стулья Eames в Йошкар-Оле можно на нашем сайте. Закажите обратный звонок или оставьте заявку на сайте и в самое ближайшее время с Вами свяжутся наши профессиональные менеджеры. Они предоставят всю необходимую информацию относительно технических характеристик, а также области применения и преимуществ. Наше производство располагается в Кировской области, однако доставка продукции возможна в любой город и регион России и стран СНГ. Мебель от ChiedoCover добавит положительных эмоций и закроет вопрос меблировки Вашего помещения.

Почему стулья eames красные покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Йошкар-Олу и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Йошкар-Оле ?

    Доставка товара по Йошкар-Оле осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Йошкар-Оле ?

    Стоимость доставки по Йошкар-Оле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Йошкар-Оле осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Йошкар-Оле телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Йошкар-Оле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Йошкар-Оле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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