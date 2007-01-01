Современная мебель вызывает восторг и восхищение: изысканные формы, максимально продуманный дизайн, все рассчитано буквально до мелочей, таким образом, создается не только эстетический приятный внешний вид, но и максимальный комфорт. Если Вы планируете мебельное оснащение помещения, то рекомендуем Вам обратить внимание на настоящий культ и совершенство стиля — оранжевые стулья Eames. Эту модель не перепутать ни с одной другой — европейский дизайн в комбинации с отличным качеством и удобством станут настоящим подарком для любого человека. Эти стулья обладают интересной историей, широко распространены по всему миру и часто применяются в меблировке.
Данные изделия станут просто незаменимыми в каждом доме. Рассмотрев вблизи эти модели бросается в глаза необычный дизайн, стул выполнен в современном стиле, нет ничего лишнего. Ножки стула изготавливаются из дерева, поэтому они очень устойчивы и долговечны. Подобные модели рассчитаны на повседневное использование — это является одним из важнейших качеств, поскольку в любом доме мебель эксплуатируется каждый день. Кроме того, они очень практичны и не требуют к себе дополнительного внимания и ухода. Итак, для того, чтобы их привести в порядок потребуется только влажная салфетка эти стулья не накапливают пыль и грязь, даже после длительной эксплуатации и частом уходе они не изменяют свой насыщенный цвет и остаются такими же презентабельными и эффектными. Оранжевый цвет данной модели — изюминка стула, они идеально смотрятся в экологическом стиле интерьера. Яркая, приятная глазу расцветка наполнит помещение солнцем, позитивным настроением и уютом.
Места общественного питания нуждаются в меблировке помещений качественной и износостойкой мебели. Данные модели — это именно то, что нужно. Модный дизайн и современный стиль наполнит кафе приятным внешним видом, в такое заведение приятно зайти и провести время. Стул разработан по уникальной технологии, благодаря чему не устает спина даже при длительном нахождении на нем. Ваши гости будут чувствовать себя комфортно, ничего не будет отвлекать от проведения досуга или обеда в приятной компании. Одним из их преимуществ является компактность, таким образом, они искусно впитываются даже в небольшие кафе или зону фуд-корта в торговом центре. Легкий вес — еще одно из достоинств. Не составит никакого труда переместить стул с места на место, в тоже время данное преимущество отлично сказывается на уборке помещения. Оранжевые стулья Eames очень практичны, поэтому не потребуется много времени для того, чтобы подготовить столик к приходу новых гостей.
Качественный пластик не источает неприятный запах, даже новые модели можно сразу эксплуатировать. Кроме того, оранжевые стулья Eames – гипоаалрегенны, не вызывают никаких аллергических реакций и рекомендованы к повседневному использованию.
Помимо того, данные модели характеризуются повышенной стойкостью к различным воздействиям. Они легко переносят полную посадку, различные физические и механические нагрузки. Это отличное решение для Вашего заведения.
В тоже время благодаря универсальному внешнему виду хорошо вписываются в уже существующий интерьер помещения и удачно гармонируют с внутренней отделкой помещения. Эти модели отлично подходят для экологического стиля и поп-арта.
Итак, оранжевые стулья Eames – большой подарок для любого помещения, яркие, комфортабельные — это неотъемлемая часть современной меблировки. Это прекрасная инвестиция в Ваш малый бизнес. Большой интерес со стороны гостей Вам обеспечен.
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Доставка товара по Махачкале осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Махачкале рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Махачкале осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Махачкале с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня