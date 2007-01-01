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Стулья по праву считаются основой любого интерьера, они обеспечивают удобство, упрощают жизнь, а также создают потрясающий вид и наполняют пространство. Широкий ассортимент моделей, как правило, затрудняет выбор. Одной из универсальных моделей в Междуреченске являются прозрачные стулья Eames. Хорошие стулья должны соответствовать определенным параметрам. В первую очередь следует обращать внимание на высокое качество, прочность и надежность в эксплуатации. Данные изделия широко применяются в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, в местах общественного питания, проведения досуга, а также на кухне и в офисе. Многофункциональность обуславливает большой спрос.
Когда стоит выбор мебели на кухню, то прекрасным вариантом станут прозрачные стулья Eames. Благодаря компактности данные изделия легко и органично впишутся в различные планировки. Легкий вес обуславливает их мобильность, при повседневном использовании это качество является одним из важнейших. Прозрачные стулья Eames для кухни идеально смотрятся в самых популярных стилях. Современный дизайн таких стульев станет гарантирует исключительный дизайн, они смогут искусно преобразить самый привычную и типовую кухню.
Кроме того, эти стулья невероятно практичны: они рассчитаны на каждодневное использование, поэтому достойно переносят практически любые физические и механические воздействия, имеют длительный эксплуатационный срок — бережное отношение и правильный уход гарантируют сохранение всех положительных качеств и свойств данных изделий.
Общее впечатление от мест общественного питания и сферы HoReCa во многом зависит от мебели. Прозрачные стулья Eames для кафе — это как раз именно то, что нужно. Данные изделия характеризуются повышенной комфортабельностью и удобством, небольшой вес и размеры стульев расширяют возможности: такие изделия можно использовать как в небольших помещениях, так и в других заведениях. Они прекрасно дополнят абсолютно любой интерьер и станут точкой притяжения для всех посетителей. Уникальная технология производства прозрачных стульев Eames обеспечивает исключительный комфорт даже после длительной сидении. Уточненный вкус в сочетании с европейским дизайном являются гарантом востребованности и популярности. За счет универсального внешнего вида данные стулья могут успешно сочетаться практически с любой отделкой в интерьере.
Помимо того, прозрачные стулья Eames быстро и просто приводятся в полный порядок: для этого необходимо иметь салфетку из микрофибры: все остатки пищи и других напитков без труда убираются простой влажной салфеткой. Это хорошо влияет на уборку помещений, каждодневное использование не отражается на внешнем виде стульев. Они на протяжении всего срока службы сохранят все свои качества и презентабельный внешний вид — это прекрасная инвестиция в Ваш малый бизнес.
Прозрачные стулья Eames отвечают всем требованиям безопасности, высококачественный пластик не источает никаких неприятных запахов и является гипоаллергенным. Таким образом, данные изделия не вызовут никаких аллергических реакций и они идеально подходят для кухни в любых жилых помещениях. В тоже время это отличный способ для обновления мебели в доме. Приемлемая стоимость в сочетании с высоким качеством, а также надежностью и комфортабельностью является определяющим при выборе стульев.
Подытожим, прозрачные стулья Eames – великолепный вариант для меблировки практически любых помещений. Эти стильные, прекрасные и многофункциональные стулья придутся по вкусу всем домашним, сформированный уют гарантирует положительные эмоции на протяжении всего срока эксплуатации.
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Доставка товара по Междуреченску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Междуреченску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Междуреченску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Междуреченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня