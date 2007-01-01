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            Стулья Eames прозрачные в Ярославле оптом

            от 4 690 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ярославлю и Ярославской области

            Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
            4 990 ₽5 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Eames Прозрачный
            Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
            5 700 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Eames DAW PC прозрачный серый
            Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
            5 700 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Eames DAW PC прозрачный
            Настоящее фото товара Стул Eames, серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
            4 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Eames, серый прозрачный
            Настоящее фото товара Стул Eames, фиолетовый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
            4 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Eames, фиолетовый прозрачный
            Настоящее фото товара Стул Eames, голубой прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
            4 690 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Eames, голубой прозрачный
            Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
            4 690 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Eames, зеленый прозрачный
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            Прозрачные стулья Eames – неотъемлемая часть любого интерьера

            Стулья по праву считаются основой любого интерьера, они обеспечивают удобство, упрощают жизнь, а также создают потрясающий вид и наполняют пространство. Широкий ассортимент моделей, как правило, затрудняет выбор. Одной из универсальных моделей в Ярославле являются прозрачные стулья Eames. Хорошие стулья должны соответствовать определенным параметрам. В первую очередь следует обращать внимание на высокое качество, прочность и надежность в эксплуатации. Данные изделия широко применяются в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, в местах общественного питания, проведения досуга, а также на кухне и в офисе. Многофункциональность обуславливает большой спрос.

            Прозрачные стулья Eames для кухни

            Когда стоит выбор мебели на кухню, то прекрасным вариантом станут прозрачные стулья Eames. Благодаря компактности данные изделия легко и органично впишутся в различные планировки. Легкий вес обуславливает их мобильность, при повседневном использовании это качество является одним из важнейших. Прозрачные стулья Eames для кухни идеально смотрятся в самых популярных стилях. Современный дизайн таких стульев станет гарантирует исключительный дизайн, они смогут искусно преобразить самый привычную и типовую кухню.

            Кроме того, эти стулья невероятно практичны: они рассчитаны на каждодневное использование, поэтому достойно переносят практически любые физические и механические воздействия, имеют длительный эксплуатационный срок — бережное отношение и правильный уход гарантируют сохранение всех положительных качеств и свойств данных изделий.

            Прозрачные стулья Eames для кафе

            Общее впечатление от мест общественного питания и сферы HoReCa во многом зависит от мебели. Прозрачные стулья Eames для кафе — это как раз именно то, что нужно. Данные изделия характеризуются повышенной комфортабельностью и удобством, небольшой вес и размеры стульев расширяют возможности: такие изделия можно использовать как в небольших помещениях, так и в других заведениях. Они прекрасно дополнят абсолютно любой интерьер и станут точкой притяжения для всех посетителей. Уникальная технология производства прозрачных стульев Eames обеспечивает исключительный комфорт даже после длительной сидении. Уточненный вкус в сочетании с европейским дизайном являются гарантом востребованности и популярности. За счет универсального внешнего вида данные стулья могут успешно сочетаться практически с любой отделкой в интерьере.

            Помимо того, прозрачные стулья Eames быстро и просто приводятся в полный порядок: для этого необходимо иметь салфетку из микрофибры: все остатки пищи и других напитков без труда убираются простой влажной салфеткой. Это хорошо влияет на уборку помещений, каждодневное использование не отражается на внешнем виде стульев. Они на протяжении всего срока службы сохранят все свои качества и презентабельный внешний вид — это прекрасная инвестиция в Ваш малый бизнес.

            Технические особенности прозрачных стульев Eames

            Прозрачные стулья Eames отвечают всем требованиям безопасности, высококачественный пластик не источает никаких неприятных запахов и является гипоаллергенным. Таким образом, данные изделия не вызовут никаких аллергических реакций и они идеально подходят для кухни в любых жилых помещениях. В тоже время это отличный способ для обновления мебели в доме. Приемлемая стоимость в сочетании с высоким качеством, а также надежностью и комфортабельностью является определяющим при выборе стульев.

            Подытожим, прозрачные стулья Eames – великолепный вариант для меблировки практически любых помещений. Эти стильные, прекрасные и многофункциональные стулья придутся по вкусу всем домашним, сформированный уют гарантирует положительные эмоции на протяжении всего срока эксплуатации.

            Где купить прозрачные стулья Eames в Ярославле?

            На сегодняшний день на мебельном рынке множество компаний, осуществляющих производство стульев и столов на любой вкус. Производство компании располагается в Кировской области, собственное изготовление мебели позволяет отследить весь этап изготовления. В каталоге продукции представлены: самые современные столы, стулья, диваны, кресла, а также текстиль и другие аксессуары. Строгий контроль качества, а также самое передовое оборудование и экологически чистое сырье выступает гарантом безопасности и надежности нашей продукции.

            Купить прозрачные стулья Eames в Ярославле и Ярославской области можно на нашем сайте, для этого нужно перейти по ссылке и произвести выбор. Обратитесь за помощью к нашим опытным менеджерам — они готовы оказать профессиональную консультацию относительно нашей мебели. Мы предлагаем актуальные модели, большой выбор текстиля расширяет возможности. Вы можете подобрать мебель под любой дизайн, она органично будет смотреться в любом помещении.

            Почему стулья eames прозрачные покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Ярославль и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Ярославлю ?

              Доставка товара по Ярославлю осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ярославлю ?

              Стоимость доставки по Ярославлю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Ярославлю осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ярославлю телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Ярославле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Ярославлю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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