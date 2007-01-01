Мебель — основа и залог успеха любого интерьера, поэтому очень важно провести грамотную меблировку помещения, тогда гарантирован привлекательный внешний вид и удобство. В Кумертау существует большой выбор моделей, как не ошибиться при выборе стульев, при этом подобрать идеальную и универсальную модель, которая отвечает всем современным требованиям безопасности и качества. Серые стулья Eames – отличное решение для мебельного оснащения дома, кухни, а также HoReCa и офиса. Данные изделия считаются универсальными, имеют европейский внешний вид и органично вписываются практически в любой стиль интерьера. Если Вы планируете покупку мебели, в частности стульев, рекомендуем обратить внимание именно на эти модели. Рассмотрим их технические характеристики, а также основные преимущества и сферу использования.
Для дома и кухни требуется мебель, которая отличается повышенной прочностью и надежностью, поскольку изделия подвергаются повседневной эксплуатации. Серые стулья Eames – как раз именно то, что нужно. Эти модели очень износостойки, они спокойно выдерживают большие и интенсивные нагрузки, а также физическое и механическое воздействие. На протяжении длительного времени подобные изделия сохраняют свой презентабельный внешний вид и все свои положительные качества. Серый цвет считается универсальным, удачно вписывается практически в любые стилевые направления. Таким образом, не составит никакого труда удачно расположить данные изделия в уже существующем интерьере.
Кроме того, серые стулья Eames очень комфортабельны и удобны для сидения. Специально спроектированная спинка стула и сидение позволяет уютно расположиться на стуле. Эти модели станут отличным местом для отдыха, приема пищи, общения с друзьями и вечеринки. Ваши домашние и гости не почувствуют никакого дискомфорта даже после продолжительного сидения, поэтому можно будет наслаждаться приятной компанией и общением. В тоже время они очень практичны: эти модели не накапливают пыль и грязь, достаточно легко убираются простой влажной салфеткой. Учитывая, что в доме достаточно часто проводится уборка, то эти модели прекрасно подходят для квартиры и кухни.
Эти модели прекрасно подходят для гостинично-ресторанного бизнеса и мест общественного питания. Легкий вес, максимальный комфорт и удобство отлично сказываются на их распространении и доступности. Уникальный и презентабельный внешний вид украсит абсолютно любое помещение, благодаря таким стульям внутри заведения появляется гармония и уют. Серые стулья Eames достаточно компактны, поэтому их можно использовать даже в небольших кафе и местах общественного питания. Кроме того, их часто применяют в зонах фуд-корта и в торговых центрах в местах ожидания и отдыха. Высококачественный пластик абсолютно безопасен для эксплуатации, не источает посторонних запахов и не вызывает аллергических реакций.
Широкое распространение эти модели получили в торгово-развлекательных центрах, в зоне питания. Они очень просты и удобны в эксплуатации, достаточно износостойки в отношении воздействия остатков пищи и пролитых жидкостях. Качественный пластик не пропускает влагу и не оставляет следы на стуле от кусочков пищи, таким образом, данные изделия сохранят презентабельный внешний вид на протяжении длительного срока эксплуатации.
Эти модели характеризуются целым рядом преимуществ: небольшой вес, экологичность, также современный и презентабельный внешний вид — одни из главных преимуществ. Кроме того, серые стулья Eames:
Итак, серые стулья Eames – идеальное решение для мебельного оснащения квартиры, кухни, кафе, ресторанов, а также офиса и других помещений. Многофункциональность и многогранность этих моделей обуславливает большой спрос и востребованность в России и во всем мире.
Компания ChiedoCover – изготовитель мебели и текстиля премиум класса. Для нас каждый заказ представляет собой особую ценность, мы ценим комфортабельность и удобство, производим мебель, которая упрощает жизнь и делает помещение более уютным и приятным. Наше производство находится в Кировской области, мы бесперебойно на протяжении более 13 лет изготавливаем столы, стулья и другую мебель для различных сфер жизни. Если Вы планируете меблировку ресторана, кафе и других мест общественного питания, то у нас Вы найдете все самое необходимое для полноценного оснащения мебелью Вашего будущего заведения.
Купить серые стулья Eames в Кумертау не составляет никакого труда: для этого необходимо зайти на наш официальный сайт, выполнить заказ и ожидать звонка от наших менеджеров. Они проконсультируют относительно наличия товара, а также сроков изготовления и доставки. Профессионализм и высокие компетенции менеджеров упростят Ваш выбор — они найдут именно ту мебель, которая полностью соответствует всем Вашим предпочтениям. Доставку мебели можно оформить по всей России и странам СНГ.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Кумертау осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кумертау рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кумертау осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кумертау с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня