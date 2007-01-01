Стулья Eames серые в Ессентуках оптом

от 2 290 ₽

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Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Темно-серый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAW PC прозрачный серый
Настоящее фото товара Стул Eames, серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames, серый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames W серый
Настоящее фото товара Стул Kvadro серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Kvadro серый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул DSW SOFT рогожка серо-голубой
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул DSW SOFT рогожка светло-серый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW SOFT рогожка темно-серый
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Серые стулья Eames — оптимальная модель для дома и HoReCa

Мебель — основа и залог успеха любого интерьера, поэтому очень важно провести грамотную меблировку помещения, тогда гарантирован привлекательный внешний вид и удобство. В Ессентуках существует большой выбор моделей, как не ошибиться при выборе стульев, при этом подобрать идеальную и универсальную модель, которая отвечает всем современным требованиям безопасности и качества. Серые стулья Eames – отличное решение для мебельного оснащения дома, кухни, а также HoReCa и офиса. Данные изделия считаются универсальными, имеют европейский внешний вид и органично вписываются практически в любой стиль интерьера. Если Вы планируете покупку мебели, в частности стульев, рекомендуем обратить внимание именно на эти модели. Рассмотрим их технические характеристики, а также основные преимущества и сферу использования.

Серые стулья Eames для дома и кухни

Для дома и кухни требуется мебель, которая отличается повышенной прочностью и надежностью, поскольку изделия подвергаются повседневной эксплуатации. Серые стулья Eames – как раз именно то, что нужно. Эти модели очень износостойки, они спокойно выдерживают большие и интенсивные нагрузки, а также физическое и механическое воздействие. На протяжении длительного времени подобные изделия сохраняют свой презентабельный внешний вид и все свои положительные качества. Серый цвет считается универсальным, удачно вписывается практически в любые стилевые направления. Таким образом, не составит никакого труда удачно расположить данные изделия в уже существующем интерьере.

Кроме того, серые стулья Eames очень комфортабельны и удобны для сидения. Специально спроектированная спинка стула и сидение позволяет уютно расположиться на стуле. Эти модели станут отличным местом для отдыха, приема пищи, общения с друзьями и вечеринки. Ваши домашние и гости не почувствуют никакого дискомфорта даже после продолжительного сидения, поэтому можно будет наслаждаться приятной компанией и общением. В тоже время они очень практичны: эти модели не накапливают пыль и грязь, достаточно легко убираются простой влажной салфеткой. Учитывая, что в доме достаточно часто проводится уборка, то эти модели прекрасно подходят для квартиры и кухни.

Серые стулья Eames великолепны для сферы HoReCa

Эти модели прекрасно подходят для гостинично-ресторанного бизнеса и мест общественного питания. Легкий вес, максимальный комфорт и удобство отлично сказываются на их распространении и доступности. Уникальный и презентабельный внешний вид украсит абсолютно любое помещение, благодаря таким стульям внутри заведения появляется гармония и уют. Серые стулья Eames достаточно компактны, поэтому их можно использовать даже в небольших кафе и местах общественного питания. Кроме того, их часто применяют в зонах фуд-корта и в торговых центрах в местах ожидания и отдыха. Высококачественный пластик абсолютно безопасен для эксплуатации, не источает посторонних запахов и не вызывает аллергических реакций.

Широкое распространение эти модели получили в торгово-развлекательных центрах, в зоне питания. Они очень просты и удобны в эксплуатации, достаточно износостойки в отношении воздействия остатков пищи и пролитых жидкостях. Качественный пластик не пропускает влагу и не оставляет следы на стуле от кусочков пищи, таким образом, данные изделия сохранят презентабельный внешний вид на протяжении длительного срока эксплуатации.

Преимущества серых стульев Eames

Эти модели характеризуются целым рядом преимуществ: небольшой вес, экологичность, также современный и презентабельный внешний вид — одни из главных преимуществ. Кроме того, серые стулья Eames:

  1. Отличное качество сборки и надежность все деталей стула
  2. Изысканный и узнаваемый внешний вид
  3. Компактность
  4. Универсальность (позволяет гармонично вписываться практически в любой современный стиль помещения)
  5. Комфорт и удобство в эксплуатации
  6. Практичность
  7. Долговечность

Итак, серые стулья Eames – идеальное решение для мебельного оснащения квартиры, кухни, кафе, ресторанов, а также офиса и других помещений. Многофункциональность и многогранность этих моделей обуславливает большой спрос и востребованность в России и во всем мире.

Где купить серые стулья Eames в Ессентуках?

Компания ChiedoCover – изготовитель мебели и текстиля премиум класса. Для нас каждый заказ представляет собой особую ценность, мы ценим комфортабельность и удобство, производим мебель, которая упрощает жизнь и делает помещение более уютным и приятным. Наше производство находится в Кировской области, мы бесперебойно на протяжении более 13 лет изготавливаем столы, стулья и другую мебель для различных сфер жизни. Если Вы планируете меблировку ресторана, кафе и других мест общественного питания, то у нас Вы найдете все самое необходимое для полноценного оснащения мебелью Вашего будущего заведения.

Купить серые стулья Eames в Ессентуках не составляет никакого труда: для этого необходимо зайти на наш официальный сайт, выполнить заказ и ожидать звонка от наших менеджеров. Они проконсультируют относительно наличия товара, а также сроков изготовления и доставки. Профессионализм и высокие компетенции менеджеров упростят Ваш выбор — они найдут именно ту мебель, которая полностью соответствует всем Вашим предпочтениям. Доставку мебели можно оформить по всей России и странам СНГ.

Почему стулья eames серые покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ессентуки и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ессентукам ?

    Доставка товара по Ессентукам осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ессентукам ?

    Стоимость доставки по Ессентукам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ессентукам осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ессентукам телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ессентуках при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ессентукам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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