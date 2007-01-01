+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья Eames в Братске оптом

          от 1 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Братску и Иркутской области

          Настоящее фото товара Стул Frankfurt, коричневая замша, черные дер. ножки , произведённого компанией ChiedoCover-17%
          4 990 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Frankfurt, коричневая замша, черные дер. ножки
          Настоящее фото товара Стул Tariq, голубой, дер. ножки, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          4 990 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tariq, голубой, дер. ножки
          Настоящее фото товара Стул Tariq, серый, дер. ножки, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          4 990 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tariq, серый, дер. ножки
          Настоящее фото товара Стул Fabio, коричневый ПУ, дер. ножки, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          4 199 ₽5 699 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Fabio, коричневый ПУ, дер. ножки
          Настоящее фото товара Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
          6 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками
          Настоящее фото товара Стул Bonnie PK34 пэчворк с деревянными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
          6 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bonnie PK34 пэчворк с деревянными ножками
          Настоящее фото товара Стул Bonnie PK33 пэчворк с деревянными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
          6 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Bonnie PK33 пэчворк с деревянными ножками
          Настоящее фото товара Стул Арианда голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Арианда голубой
          Настоящее фото товара Стул Арианда желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Арианда желтый
          Настоящее фото товара Стул Арианда черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 990 ₽3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Арианда черный
          Настоящее фото товара Стул Eames Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Кремовый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAR бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames DAR бежевый
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames DSR кремовый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames DAR желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DAW коричневый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames DAR коричневый
          Смотреть все

          Стулья Eames – стиль, комфорт,лаконичность

          Знаменитая модель стула берет свое начало в середине 20 века, но до сих пор является одним из самых узнаваемых предметов мебели и интерьера. Дизайнеры Чарльз и Рей Имз несколько лет думали над конструкцией стула, которая станет максимально комфортной, легкой и практичной, а также отличающейся универсальным дизайном, соответствующим духу времени.

          Супруги старались найти материал, который бы повторял контуры тела, при этом сохраняя единую литую форму сидения. Путем многочисленных экспериментов паре удалось найти полипропилен. Этот материал стал идеальным решением, потому что обладал хорошей прочностью, при этом сохраняя форму.

          Известность стулу принес именно инновационный материал, ведь до этого стулья изготавливали из дерева, а новое всегда притягивает. Конфигурация модели до сих пор является эталоном стиля и используется в самых модных современных интерьерах.

          Преимущества стула Eames:

          • Современный узнаваемый дизайн, который станет украшением любого зала;
          • Материал позволяет выбрать любой цвет стула;
          • Высокая степень комфорта;
          • Устойчивость – стулья могут быть как на металлокаркасе, так и на деревянной основе, но крепление все равно из металлических деталей;
          • Легкость;
          • Высокая прочность.

          Где купить стулья Eamesв Братске?

          Компания-производитель ChiedoCover предлагает купить стулья, произведенных по мотивам известных дизайнеров высокого качества по низкой цене. В каталоге представлен большой выбор расцветок – красные, белые, желтые, зеленые, черные и др.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Богатый опыт работы в сфере HoReCa с 2007 года.
          • Товары высокого качества и долгого срока службы.
          • Выгодная стоимость благодаря собственному производству.
          • Индивидуальный подход к каждому покупателю.
          • Для постоянных клиентов и оптовиков скидки.
          • Мы предлагаем одни из самых низких цен в городе Братск и в Иркутской области.

          Заходите на сайт и заказывайте мебель, текстиль и предметы декора в любое удобное время, а наши менеджеры свяжутся с вами, чтобы проверить правильность заказа. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону горячей линии – консультанты всегда на связи и готовы вам помочь!

          Почему стулья eames покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Братск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Братску ?

            Доставка товара по Братску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Братску ?

            Стоимость доставки по Братску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Братску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Братску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Братске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Братску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют