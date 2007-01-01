Стулья Eames в Ухте оптом

от 1 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Стул DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул DSW пэчворк
Настоящее фото товара Стул Eames SD, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames SD, коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames S/EMS, лимонный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames S/EMS, лимонный
Настоящее фото товара Стул Eames S/EMS, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames S/EMS, кремовый
Настоящее фото товара Стул Eames S/EMS, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames S/EMS, красный
Настоящее фото товара Стул Бернаби, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Бернаби
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул DSW SOFT рогожка синий
Настоящее фото товара Стул DSW прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
5 490 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул DSW прозрачный
Настоящее фото товара Стул SIMPLE DSW бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул SIMPLE DSW бежевый
Настоящее фото товара Стул SIMPLE DSW бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул SIMPLE DSW бирюзовый
Настоящее фото товара Стул DSW бежево-серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW бежево-серый x4
Настоящее фото товара Стул Style DSW бирюзовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Style DSW бирюзовый x4
Настоящее фото товара Стул DSW бирюзовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW бирюзовый x4
Настоящее фото товара Стул Style DSW голубой x4, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Style DSW голубой x4
Настоящее фото товара Стул DSW голубой x4, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW голубой x4
Настоящее фото товара Стул DSW розовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул DSW розовый x4
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Стулья Eames – стиль, комфорт,лаконичность

Знаменитая модель стула берет свое начало в середине 20 века, но до сих пор является одним из самых узнаваемых предметов мебели и интерьера. Дизайнеры Чарльз и Рей Имз несколько лет думали над конструкцией стула, которая станет максимально комфортной, легкой и практичной, а также отличающейся универсальным дизайном, соответствующим духу времени.

Супруги старались найти материал, который бы повторял контуры тела, при этом сохраняя единую литую форму сидения. Путем многочисленных экспериментов паре удалось найти полипропилен. Этот материал стал идеальным решением, потому что обладал хорошей прочностью, при этом сохраняя форму.

Известность стулу принес именно инновационный материал, ведь до этого стулья изготавливали из дерева, а новое всегда притягивает. Конфигурация модели до сих пор является эталоном стиля и используется в самых модных современных интерьерах.

Преимущества стула Eames:

  • Современный узнаваемый дизайн, который станет украшением любого зала;
  • Материал позволяет выбрать любой цвет стула;
  • Высокая степень комфорта;
  • Устойчивость – стулья могут быть как на металлокаркасе, так и на деревянной основе, но крепление все равно из металлических деталей;
  • Легкость;
  • Высокая прочность.

Где купить стулья Eamesв Ухте?

Компания-производитель ChiedoCover предлагает купить стулья, произведенных по мотивам известных дизайнеров высокого качества по низкой цене. В каталоге представлен большой выбор расцветок – красные, белые, желтые, зеленые, черные и др.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Богатый опыт работы в сфере HoReCa с 2007 года.
  • Товары высокого качества и долгого срока службы.
  • Выгодная стоимость благодаря собственному производству.
  • Индивидуальный подход к каждому покупателю.
  • Для постоянных клиентов и оптовиков скидки.
  • Мы предлагаем одни из самых низких цен в городе Ухта и в Республике Коми.

Заходите на сайт и заказывайте мебель, текстиль и предметы декора в любое удобное время, а наши менеджеры свяжутся с вами, чтобы проверить правильность заказа. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону горячей линии – консультанты всегда на связи и готовы вам помочь!

Почему стулья eames покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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