Стулья Eames зеленые в Когалыме оптом

от 2 290 ₽

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Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DSR зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames, зеленый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames W зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames W зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
2 390 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4
Стул Eames M зеленый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул DSW SOFT рогожка оливковый
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Стулья Eames зеленые — отличное решение для меблировки помещения

Стулья являются неотъемлемой частью мебельного оснащения любого помещения. От того насколько правильно будет подобрана мебель зависит удобство и комфортабельность, а также интерьер и общее впечатление от помещения. Высокое качество изготовления станет залогом долговечности и надежности. Стулья Eames зеленые — идеальный вариант как для сферы HoReCa, так и для дома. Отличные эксплуатационные характеристики в комбинации с высокой эстетикой и удобством определяют выбор в пользу именно этих изделий. Эти стулья имеют богатую историю, широкого распространены во всем мире и доступны. Рассмотрим их более подробно, выделим технические характеристики, а также сферу применения и преимущества.

История стульев Eames зеленые

История возникновения стулья Eames очень любопытна: американские дизайнеры супруги Чарльз и Рэй Имз стали новаторами в промышленном дизайне. Во время Второй мировой войны они создали фанерные шины, которые спасали раненых солдат. Как выяснилось позже фанера очень легко поддается обработке и отлично гнется, следовательно предположили супруги Имз она идеально подходит для изготовления мебели. Таким образом, появились первые стулья из фанеры, а уже после из пластика.

«Супруги достигли успеха и на ниве дизайна мебели. В 1945 году они спроектировали Eames Lounge Chair – фанерный стул, на котором можно сидеть развалясь. В 1956 году он был дополнен маленькой оттоманкой, став тем самым похожим на шезлонг. В 1976 году, уже после смерти Чарльза, творчество Измов было отмечено Королевской золотой медалью». Википедия

Стулья Eames зеленые для HoReCa

Эти стулья идеально подходят для кафе, а также ресторанов и других мест общественного питания. Великолепные эксплуатационные характеристики в совокупности в удобством и повышенным комфортом будут идеальным местом для отдыха, проведения досуга и приема пищи. Стулья разработаны по уникальной технологии: спинка стула огибает форму спины, таким образом, даже при длительном сидении человек не почувствует никакого дискомфорта. Данные изделия очень практичны и удобны в эксплуатации, специфика мест общественного питания обуславливает частый уход и уборку, такие модели буквально за несколько минут приводятся в порядок при помощи влажной салфетки, даже остатки пищи или напитков не нанесут никакого вреда, высококачественный пластик отлично справляется с различными механическими и физическими воздействиями, сохраняя все свои положительные качества.

Кроме того, зеленые стулья Eames – это современный и модный дизайн, вблизи эти модели кажутся совершенными: четкие и выверенные линии, утонченный дизайн и европейский внешний вид. Все, что необходимо для качественной и комфортабельной меблировки помещения. Данные изделия прекрасно сочетаются с различными популярными стилями интерьера. Так, они просто незаменимы в экологическом стиле и поп-арте. Они отлично дополнят дизайн и станут центром внимания посетителей и гостей заведения. Подобные модели широко распространены и популярны во всем мире — универсальность одно из их неоспоримых достоинств.

Зеленые стулья Eames – правильный выбор для дома

Эти модели отлично подходят для дома, их можно использовать на кухне или в комнате. Они рассчитаны на повседневной пользование и достойно переносят регулярные интенсивные нагрузки. Хорошим преимуществом является легкий вес — такие стулья можно без труда перенести с места на место. За счет своих прекрасных эксплуатационных качеств они прослужат много лет, при этом сохранив свой красивый, стильный внешний вид и насыщенный цвет. Подобные стулья не истираются со временем, абсолютно безопасны для использования в квартире — качественный пластик не источает никаких неприятных запахов и не вызывает аллергических реакций — это отлично решение для меблировки дома.

Где купить зеленые стулья Eames в Когалыме?

Наша компания — лидер продаж мебели и текстиля для HoReCa и дома. Производство ChiedoCover находится в Кировской области, мы закупаем только у проверенных поставщиков, таким образом, гарантируется экологичность и безопасность нашей мебели. Высокое качество сборки, тщательный контроль каждого стула, стола и другой продукции — наша компания внимательно относится к каждому выполненному заказу. За более чем 13 лет работы мы имеем большой опыт в производстве мебели, наши дизайнеры отслеживают последние новинки в мире мебели — наши изделия отличаются современным, европейским внешним видом, упрощают жизнь и приносят комфорт и уют в любое помещение.

Купить зеленые стулья Eames в Когалыме можно у нас на сайте. В нашем каталоге имеет все необходимое для полного и комплексного оснащения. Мебель на любой вкус и цвет, Вы сможете найти идеальную модель для любых целей. Наши менеджеры всегда готовы оказать всю необходимую консультацию относительно Вашего выбора. Доставка мебели осуществляется по всей России и СНГ.

Почему стулья eames зеленые покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Когалым и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Когалыму ?

    Доставка товара по Когалыму осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Когалыму ?

    Стоимость доставки по Когалыму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Когалыму осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Когалыму телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Когалыме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Когалыму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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