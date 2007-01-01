Стулья являются неотъемлемой частью мебельного оснащения любого помещения. От того насколько правильно будет подобрана мебель зависит удобство и комфортабельность, а также интерьер и общее впечатление от помещения. Высокое качество изготовления станет залогом долговечности и надежности. Стулья Eames зеленые — идеальный вариант как для сферы HoReCa, так и для дома. Отличные эксплуатационные характеристики в комбинации с высокой эстетикой и удобством определяют выбор в пользу именно этих изделий. Эти стулья имеют богатую историю, широкого распространены во всем мире и доступны. Рассмотрим их более подробно, выделим технические характеристики, а также сферу применения и преимущества.
История возникновения стулья Eames очень любопытна: американские дизайнеры супруги Чарльз и Рэй Имз стали новаторами в промышленном дизайне. Во время Второй мировой войны они создали фанерные шины, которые спасали раненых солдат. Как выяснилось позже фанера очень легко поддается обработке и отлично гнется, следовательно предположили супруги Имз она идеально подходит для изготовления мебели. Таким образом, появились первые стулья из фанеры, а уже после из пластика.
«Супруги достигли успеха и на ниве дизайна мебели. В 1945 году они спроектировали Eames Lounge Chair – фанерный стул, на котором можно сидеть развалясь. В 1956 году он был дополнен маленькой оттоманкой, став тем самым похожим на шезлонг. В 1976 году, уже после смерти Чарльза, творчество Измов было отмечено Королевской золотой медалью». Википедия
Эти стулья идеально подходят для кафе, а также ресторанов и других мест общественного питания. Великолепные эксплуатационные характеристики в совокупности в удобством и повышенным комфортом будут идеальным местом для отдыха, проведения досуга и приема пищи. Стулья разработаны по уникальной технологии: спинка стула огибает форму спины, таким образом, даже при длительном сидении человек не почувствует никакого дискомфорта. Данные изделия очень практичны и удобны в эксплуатации, специфика мест общественного питания обуславливает частый уход и уборку, такие модели буквально за несколько минут приводятся в порядок при помощи влажной салфетки, даже остатки пищи или напитков не нанесут никакого вреда, высококачественный пластик отлично справляется с различными механическими и физическими воздействиями, сохраняя все свои положительные качества.
Кроме того, зеленые стулья Eames – это современный и модный дизайн, вблизи эти модели кажутся совершенными: четкие и выверенные линии, утонченный дизайн и европейский внешний вид. Все, что необходимо для качественной и комфортабельной меблировки помещения. Данные изделия прекрасно сочетаются с различными популярными стилями интерьера. Так, они просто незаменимы в экологическом стиле и поп-арте. Они отлично дополнят дизайн и станут центром внимания посетителей и гостей заведения. Подобные модели широко распространены и популярны во всем мире — универсальность одно из их неоспоримых достоинств.
Эти модели отлично подходят для дома, их можно использовать на кухне или в комнате. Они рассчитаны на повседневной пользование и достойно переносят регулярные интенсивные нагрузки. Хорошим преимуществом является легкий вес — такие стулья можно без труда перенести с места на место. За счет своих прекрасных эксплуатационных качеств они прослужат много лет, при этом сохранив свой красивый, стильный внешний вид и насыщенный цвет. Подобные стулья не истираются со временем, абсолютно безопасны для использования в квартире — качественный пластик не источает никаких неприятных запахов и не вызывает аллергических реакций — это отлично решение для меблировки дома.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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