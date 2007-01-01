Мебельное оснащение ресторанов, кафе, баров, а также пиццерий и других мест общественного питания имеет свои особенности и нюансы. Несомненно, привлекательный и презентабельный внешний вид положительно сказывается на общем впечатлении от заведения. Специфика подобных мест подразумевает повседневное использование, следовательно будет большая и интенсивная нагрузка на мебель, поэтому одной из главных рекомендаций является выбор высококачественных, прочных, а также практичных и долговечных изделий. Желтые стулья Eames – как раз именно то, что нужно. Это универсальная модель на российском мебельном рынке, отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобной мебели и будет настоящим украшением Вашего заведения.
Данные изделия имеют необычную форму, они идеально подходят под анатомические особенности организма. Так достигается повышенная комфортабельность, сидение на этих стульев принесет одно удовольствие — никакого дискомфорта, только удобство и гармония.
Стулья Eames были разработаны Чарльзом и Реем Измами приблизительно в середине XX века. В 1930-е годы Чарльз начинает проводить исследования и эксперименты с новыми появившимися материалами. Основной целью его было постараться адаптировать новые синтетические материалы под свои нужды. Одним из таких новых материалов был полипропилен, он обладал хорошей формоустойчивостью, был очень прочным и довольно практичным. В то время стулья чаще всего производились из дерева, Чарльз Изм предложил не только новый дизайн и концепцию стула, но и новый материал, который ко всему прочему обладал более легким весом.
Любопытно, но в Нью-Йорке в Музее Современного искусства имеется экспонат в виде одного из первых стульев Eames.
В настоящее время многие владельцы заведений сегмента HoReCa останавливают свой выбор именно на этих изделиях. Это обусловлено множеством факторов: высокие показатели эргономики, форма стула идеально повторяет форму человеческого тела, такие стулья выглядят очень эстетично и являются максимально удобными и комфортабельными. Рассмотрим данные изделия вблизи: лаконичный дизайн, современный вид, обтекаемая форма, компактность и мобильность — именно так можно охарактеризовать их.
Специальные устойчивые ножки позволяют выдерживать вес даже грузного мужчины, благодаря им можно слегка откидываться вперед и назад, получается такой аналог кресла — качалки. За счет этого формируется повышенная комфортабельность.
Желтый цвет отлично подходит для различных популярных стилей: экологический и поп-арт. Они великолепно вписывают в подобные стилевые направления, прекрасно дополнят интерьер и создадут монолитный внутренний интерьер. Данные изделия довольно не прихотливы и не требуют к себе повышенного внимания по уходу. Они не накапливают пыль и грязь, не восприимчивы к попаданию влаги и остатков пищи и жира. Как правило, для того, чтобы их привести в порядок и подготовить столик в заведении к новым гостям требуется буквально пару минут. При помощи влажных салфетки из микрофибры и моющих средств они приобретают первоначальный внешний вид. Частая уборка не оказывает негативного влияния на насыщенный цвет. Они будут такими же яркими даже после длительной эксплуатации. Высококачественный пластик не источает неприятных запахов, даже новые изделия в вашем заведении не будут приносить какого-либо запаха пластика — они сразу готовы к использованию. Еще одним из их достоинств является гипоаллергенность, так что их можно смело применять при меблировке различных детских кафе и зоны фуд-корта.
Итак, желтые стулья Eames – универсальная модель, которая используется при мебельном оснащении самых различных помещений. Блестящая поверхность сидения притягивает взгляд, комфорт и удобство располагает к отдыху и релаксу — это легендарная модель понравится любому посетителю Вашего заведения.
Мебельный рынок в России насыщен компаниями — производителями мебели. ChiedoCover – молодая, динамично-развивающаяся компания, которая реализует ставит перед собой максимально высокие цели. Мы развиваемся, проектируем и изготавливаем мебель, которая имеет презентабельный современный внешний вид. Каждый изготовленный стул и стол — это ответственность перед покупателем. Мы тщательно отслеживаем безопасность материалов и качество сборки. Благодаря этому наша мебель высоко ценится на рынке и пользуется большим спросом.
Купить желтые стулья Eames в Вологде Вы сможете на нашем сайте. Здесь представлены различные варианты стилей, множество расцветок и материалов обивки мебели. Мы изготовим мебель индивидуально под заказ, с учетом Ваших пожеланий. Наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь, мы следим за последними новинками в мире мебели и дизайна, таким образом, Вы сможете получить профессиональную консультацию и выбрать мебель, которая идеально впишется в Ваш интерьер.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Вологде осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Вологде рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Вологде осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Вологде с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня