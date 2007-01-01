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Красивая мебель может оказывать сильное влияние на общее впечатление от интерьера заведения. Для того, чтобы воздействовать на привлечение внимания со стороны посетителей и гостей заведения в Гусь-Хрустальном хорошим решением станут стулья из Малайзии. Эти модели получили широкое распространение не только на российском мебельном рынке, но им в мире. На сегодняшний день не только рестораны, а также кафе, но также многие частные дома и квартиры оснащаются подобными моделями. Благодаря им в помещении формируется домашний очаг, уют, а также максимальная комфортабельность и релакс.
На сегодняшний день данные стулья можно встретить в самых различных странах мира. Однако именно в Малайзии разработали и изобрели данный стул. Они производятся из гевеи — уникальный сорт древесины, который имеет большую популярность и востребованность не только в этой стране. Данная порода деревьев обладает эксклюзивной текстурой, которая по праву считается одной из лучших и прекрасных в мире. Одними из самых главных их преимуществ является фантастически привлекательный внешний вид, а также высокое качество и длительный срок службы. Кроме того, широкий ассортимент позволит выбрать цвет изделиям, таким образом, можно найти идеальный вариант, который наиболее удачно будет сочетаться с основной отделкой помещения. Изделия из необычная и во многом экзотической гевеи роскошно смотрятся абсолютно в любом помещении, такие модели можно быть уверенными привлекут внимание к Вашему интерьеру. Деревянные стулья из Малайзии хорошо подходят как для сферы HoReCa, также и для загородных домов или квартир. Данные стулья могут отличаться окрасом, а также формой и фактурой. Так, например, одним из интересных решений являются стулья из Малайзии в золотом цвете. За счет своего внешнего вида они идеально подойдут для роскошного загородного дома или гостиных. В тоже время их можно применять для меблировки тех или иных заведений, где они будут удачно сочетаться с основным интерьером.
Мягкие стулья из Малайзии обладают очень удобными и уютными подлокотниками, на которые можно прекрасно облокотиться, таким образом, даже длительное сидение на таком стуле не предоставит дискомфорта, они разработаны с учетом анатомических особенностей человеческого тела. Перечислим основные достоинства и преимущества данных моделей:
Одним из правильных решений для мебельного оснащения помещения являются обеденные стулья из Малайзии. Качественный, натуральный материал не источает неприятных и токсичных запахов, а за счет гипоаллергенности такие модели абсолютно безопасны и идеально подходят для семьи с детьми. В настоящее время в каталоге продукции имеются модели, обладающие более классическим дизайном, декорированные резьбой, а также стулья имеющие лаконичные линии и многие другие варианты. Таким образом, можно эффектно подобрать именно ту модель, которая наиболее удачно впишется в Ваш интерьер.
Итак, стулья из Малайзии — неподражаемая модель, которая производится из уникального сорта деревьев. Восхитительные технические характеристики обуславливают повышенный спрос и внимание к данным моделям. Они абсолютно точно преобразят интерьер помещения до неузнаваемости.
Кроме того, данные стулья активно применяются в качестве обновления интерьера, это универсальные модели, которые роскошно смотрятся и гармонично сочетаются практически с любым стилистическим направлением.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Гусь-Хрустальному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня