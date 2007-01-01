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            Товары по акции

            Стулья из Малайзии в Махачкале оптом

            от 2 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Махачкале и Дагестану

            Настоящее фото товара Стул Oden красный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
            2 990 ₽3 290 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Oden красный
            Настоящее фото товара Стул обеденный Tomas синий, произведённого компанией ChiedoCover-22%
            5 490 ₽6 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул обеденный Tomas синий
            Настоящее фото товара Стул Баден, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Баден
            Настоящее фото товара Стул Бремен, произведённого компанией ChiedoCover-50%
            3 390 ₽6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Бремен
            Настоящее фото товара Стул Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Мюнхен
            Настоящее фото товара Стул Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover-23%
            Новинка
            3 390 ₽4 390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Дрезден
            Настоящее фото товара Стул Анси, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Анси
            Настоящее фото товара Стул Хайден, произведённого компанией ChiedoCover-23%
            3 390 ₽4 390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Хайден
            Настоящее фото товара Стул Кросс, произведённого компанией ChiedoCover-50%
            3 390 ₽6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Кросс
            Настоящее фото товара Стул Рейн, произведённого компанией ChiedoCover-50%
            4 790 ₽9 490 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Рейн
            Настоящее фото товара Стул обеденный TOR синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
            7 990 ₽9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул обеденный TOR синий
            Настоящее фото товара Стул обеденный TOR желтый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
            7 990 ₽9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул обеденный TOR желтый
            Настоящее фото товара Стул обеденный TOR серый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
            7 990 ₽9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул обеденный TOR серый
            Настоящее фото товара Стул обеденный RAGNAR синий, произведённого компанией ChiedoCover-11%
            8 990 ₽9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул обеденный RAGNAR синий
            Настоящее фото товара Стул обеденный RAGNAR серый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
            8 990 ₽9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул обеденный RAGNAR серый
            Настоящее фото товара Стул Мюнхен дуб, произведённого компанией ChiedoCover
            7 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Мюнхен дуб
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            Стулья из Малайзии: отличительные черты и преимущества

            Красивая мебель может оказывать сильное влияние на общее впечатление от интерьера заведения. Для того, чтобы воздействовать на привлечение внимания со стороны посетителей и гостей заведения в Махачкале хорошим решением станут стулья из Малайзии. Эти модели получили широкое распространение не только на российском мебельном рынке, но им в мире. На сегодняшний день не только рестораны, а также кафе, но также многие частные дома и квартиры оснащаются подобными моделями. Благодаря им в помещении формируется домашний очаг, уют, а также максимальная комфортабельность и релакс.

            Деревянные стулья из Малайзии

            На сегодняшний день данные стулья можно встретить в самых различных странах мира. Однако именно в Малайзии разработали и изобрели данный стул. Они производятся из гевеи — уникальный сорт древесины, который имеет большую популярность и востребованность не только в этой стране. Данная порода деревьев обладает эксклюзивной текстурой, которая по праву считается одной из лучших и прекрасных в мире. Одними из самых главных их преимуществ является фантастически привлекательный внешний вид, а также высокое качество и длительный срок службы. Кроме того, широкий ассортимент позволит выбрать цвет изделиям, таким образом, можно найти идеальный вариант, который наиболее удачно будет сочетаться с основной отделкой помещения. Изделия из необычная и во многом экзотической гевеи роскошно смотрятся абсолютно в любом помещении, такие модели можно быть уверенными привлекут внимание к Вашему интерьеру. Деревянные стулья из Малайзии хорошо подходят как для сферы HoReCa, также и для загородных домов или квартир. Данные стулья могут отличаться окрасом, а также формой и фактурой. Так, например, одним из интересных решений являются стулья из Малайзии в золотом цвете. За счет своего внешнего вида они идеально подойдут для роскошного загородного дома или гостиных. В тоже время их можно применять для меблировки тех или иных заведений, где они будут удачно сочетаться с основным интерьером.

            Мягкие стулья из Малайзии

            Мягкие стулья из Малайзии обладают очень удобными и уютными подлокотниками, на которые можно прекрасно облокотиться, таким образом, даже длительное сидение на таком стуле не предоставит дискомфорта, они разработаны с учетом анатомических особенностей человеческого тела. Перечислим основные достоинства и преимущества данных моделей:

            • высокая эстетика (данные модели практически никогда не теряли свою актуальность, в настоящее время стулья из Малайзии активно используются в меблировке многих помещений, они искусно преобразят внешний вид любого заведения или квартиры, добавив в него изысканности, а также элегантности и шика.
            • большой ассортимент моделей никого не оставит равнодушным
            • уникальный и особенный дизайн (это преимущество выгодно отличает их на фоне остальных)
            • надежность (массив дерева предоставляет высокое качество и хорошую износостойкость, такие модели очень прочны и долговечны. Нередко они могут использоваться много десятков лет, для этого необходимо соблюдать все правила эксплуатации и бережно относиться к этой мебели)
            • устойчивость (практически никакое физическое и механическое воздействие не оказывает на них негативное влияние, стулья из Малайзии на протяжении длительного времени сохраняют все свои положительные качества и радует своих хозяев)
            • стойкость к изменению температур и влажности (изделия из данного массива дерева хорошо служат в любое время года, они отлично будут себя чувствовать в любом месте, стулья не будут трескаться даже при минусовых температурах)
            • относительно невысокая стоимость (данные модели приобрели широкую популярность и стали более доступны, таким образом, их может себе позволить практически каждый покупатель)

            Обеденные стулья из Малайзии

            Одним из правильных решений для мебельного оснащения помещения являются обеденные стулья из Малайзии. Качественный, натуральный материал не источает неприятных и токсичных запахов, а за счет гипоаллергенности такие модели абсолютно безопасны и идеально подходят для семьи с детьми. В настоящее время в каталоге продукции имеются модели, обладающие более классическим дизайном, декорированные резьбой, а также стулья имеющие лаконичные линии и многие другие варианты. Таким образом, можно эффектно подобрать именно ту модель, которая наиболее удачно впишется в Ваш интерьер.

            Итак, стулья из Малайзии — неподражаемая модель, которая производится из уникального сорта деревьев. Восхитительные технические характеристики обуславливают повышенный спрос и внимание к данным моделям. Они абсолютно точно преобразят интерьер помещения до неузнаваемости.

            Кроме того, данные стулья активно применяются в качестве обновления интерьера, это универсальные модели, которые роскошно смотрятся и гармонично сочетаются практически с любым стилистическим направлением.

            Где купить стулья из Малайзии в Махачкале?

            ChiedoCover – компания, которая занимается мебельным оснащением дома, дачи, кафе, а также ресторана и офиса. В настоящее время в компании работает шесть собственных производств. Изготовление мебели на собственном и современном оборудовании позволяет выпускать продукцию соответствующую европейским и мировым стандартам. Натуральное сырье и экологически чистые материалы гарантируют полную безопасность выпускаемой продукции. Каждая модель имеет все необходимые сертификаты соответствия.

            Купить стулья из Малайзии в Махачкале и Дагестане можно на официальном сайте нашей компании. Для этого потребуется перейти по ссылке и выбрать нужную модель. Профессиональные менеджеры готовы помочь в выборе нашей продукции и ответить на исчерпывающие вопросы относительно сроков изготовления и технических характеристик любой модели. Если Вы проживаете не в Кирове, то это не станет проблемой, транспортировка мебели осуществляется в любой регион России и стран СНГ.

            Почему стулья из малайзии покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Махачкалу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Махачкале ?

              Доставка товара по Махачкале осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Махачкале ?

              Стоимость доставки по Махачкале рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Махачкале осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Махачкале телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Махачкале при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Махачкале с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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